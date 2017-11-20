به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان بعد از تساوی تیم های استقلال و سیاه جامگان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، گفت: تیم ما نیاز به اتحاد درونی و درک خوبی دارد. بازیکنان باید همدیگر را بپذیرند و به هم احترام بگذارند. ما الان به این رسیده ایم. حسین بادامکی و کیوان امرایی در نیمه نخست شانس بزرگی برای گلزنی داشتند. استقلال در نیمه اول فقط یک شانس گلزنی داشت.

وی افزود: هر دو تیم با احساس و درگیرانه بازی کردند. به تیمم تبریک می گویم که فوتبال بزرگی انجام داد. انتظار از استقلال به خاطر حضور بازیکنان بزرگ بیشتر است ولی ما خوب مقاوتم کردیم و یک امتیاز گرفتیم.

سرمربی سیاه جامگان گفت: شاید اگر یرکوویچ در نیمه دوم ضربه بهتری به توپ می زد، می توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

مرزبان در پایان درباره داوری بازی هم گفت: داوری چیز خاصی نداشت. به نظرم داور عملکرد خوبی داشت و یکسری مسائل در زمین طبیعی است. خوشحالم که داوران ایران بهتر و بهتر می شوند.