بکارگیری تجارب متخصصان اتریشی در ارتقای سطح فعالان گردشگری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار شامگاه دوشنبه در دیدار با وزیر مختار سفارت اتریش با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ اظهار داشت: زمینه های بسیاری برای همکاری در حوزه گردشگری وجود دارد و افزایش همکاری ها در این خصوص بیشترین اولویت را برای ما دارد.

وی با اشاره به سابقه طولانی اتریش در گردشگری و امور بین الملل گفت: با فراهم شدن زمینه تحقق همکاری های دوجانبه می توان از تجارب ارزنده متخصصان گردشگری اتریشی برای ارتقای سطح کیفی فعالان گردشگری تبریز و استان استفاده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بیان کرد: با توجه به تدریس رشته های گردشگری در دانشگاه های تبریز می توانیم با همکاری این مجموعه ها به ویژه دانشگاه تبریز برای دانشجویان، دوره های نظری و عملی ارتقا سطح برگزار نماییم که یقینا تاثیر بسزایی در سطح علمی دانشجویان خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و سایر حوزه ها به میزبانی تبریز در سال ۲۰۱۸، آمادگی داریم تا برنامه های مشترکی با حضور هنرمندان اتریشی و تبریزی برگزار کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در پایان گفت: با توجه به تفاهم نامه امضا شده میان روسای جمهور دو کشور آماده ایم شرایط حضور سرمایه گذاران اتریشی در حوزه گردشگری به خصوص ایجاد اقامتگاه ها و رستوران های سنتی را با تکیه بر پتانسیل غنی خانه های تاریخی تبریز فراهم آوریم.