  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

ساخت هواپیمایی با دوبرابر سرعت صوت

ساخت هواپیمایی با دوبرابر سرعت صوت

یک شرکت آمریکایی قصد دارد مدت سفرهای هوایی طولانی را به طرز چشمگیری بکاهد. در همین راستا هواپیمایی خواهد ساخت که با دو برابر سرعت صوت پرواز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت ویرجین گلکتیک تصمیم دارد پروازهای مافوق سریع را در مقاصد مختلف به فهرست کاری خود بیفزاید و به همین دلیل مشغول ساخت هواپیمایی مافوق صوت است.

این شرکت فعال حوزه پروازهای فضایی ادعا می کند در چنین سفری مدت زمان بین بوستون تا پکن یا سیدنی به سانفرانسیسکو کاهش قابل توجهی می یابد.

 جورج وایتساید مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: ما شاهد تکامل سفرهای هوایی هستیم. این نشاندهنده آغاز عصر جدید فضایی است.

 ویرجین گلکتیک مدعی است هواپیمایی خواهد ساخت که با سرعت بسیار بیشتر از کنکورد پرواز می کند. به طوریکه سرعت آن به ۲ ماخ(دوبرابر سرعت صوت) خواهد رسید.

 وایتساید در این باره افزود: ما تصور می کنیم سفر با سرعت ۳تا۵ ماخ بسیار جذاب باشد زیرا مدت زمان سفر به شدت کوتاه می شود.

کد مطلب 4150394
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها