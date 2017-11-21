ساخت هواپیمایی با دوبرابر سرعت صوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت ویرجین گلکتیک تصمیم دارد پروازهای مافوق سریع را در مقاصد مختلف به فهرست کاری خود بیفزاید و به همین دلیل مشغول ساخت هواپیمایی مافوق صوت است.

این شرکت فعال حوزه پروازهای فضایی ادعا می کند در چنین سفری مدت زمان بین بوستون تا پکن یا سیدنی به سانفرانسیسکو کاهش قابل توجهی می یابد.

جورج وایتساید مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: ما شاهد تکامل سفرهای هوایی هستیم. این نشاندهنده آغاز عصر جدید فضایی است.

ویرجین گلکتیک مدعی است هواپیمایی خواهد ساخت که با سرعت بسیار بیشتر از کنکورد پرواز می کند. به طوریکه سرعت آن به ۲ ماخ(دوبرابر سرعت صوت) خواهد رسید.

وایتساید در این باره افزود: ما تصور می کنیم سفر با سرعت ۳تا۵ ماخ بسیار جذاب باشد زیرا مدت زمان سفر به شدت کوتاه می شود.