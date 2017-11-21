دستگیری زمین خوار معروف و مفسد بزرگ دماوند پس از ۱۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی بسابی صبح سه شنبه گفت: طی چند روز اخیر یکی از مفسدان بزرگ و زمین‌خواران معروف دماوند که حدود ۱۰ سال تحت تعقیب قضایی از سوی مراجع قانونی بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی به محکومیت غیابی این زمین خوار به دلیل در دسترس نبودن او اشاره کرد و گفت: فرد مذکور بیش از ۱۰ سال سابقه حبس در پرونده‌های متعدد و میلیاردها تومان جریمه جزای نقدی داشت که خوشبختانه با دستور قضایی قاطع و مساعدت ضابطان دادگستری شناسایی و روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند با تشریح نوع فعالیت این زمین خوار حرفه ای اضافه کرد: این فرد فرصت طلب و سودجو به عنوان سرکرده یک باند در مناطق روستایی و حاشیه شهرستان دماوند اقدام به تصرف و فروش اراضی ملی و یا متعلق به دیگران به عنوان فروش مال غیر، با توجه به آب و هوای خوب منطقه می کرده است.

ابراهیمی بسابی اظهار داشت: این باند بالغ‌بر ۵۰ هکتار از اراضی ملی و اراضی متعلق را به افراد متعدد فروخته بود.