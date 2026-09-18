انتقال هوایی مرد ۵۳ ساله پس از سقوط از درخت در املش

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه سقوط از درخت و مصدومیت یک مرد ۵۳ ساله، تیم اورژانس پیشبیمارستانی پایگاه لاتلیل به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه، مصدوم دچار تروما به ستون فقرات و بیحسی در اندامهای تحتانی بود که با توجه به شرایط بالینی و ضرورت انتقال سریع به مرکز درمانی تخصصی، انتقال هوایی وی در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان بیان کرد: مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه توسط تیم آمبولانس پایگاه لاتلیل به محل فرود بالگرد اورژانس در شهرستان املش منتقل شد.
پورسان ادامه داد: این مصدوم در ساعت ۱۲:۵۵ روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ با بالگرد اورژانس به رشت انتقال یافت و پس از رسیدن به این شهر، برای ادامه روند درمان و انجام بررسیهای تخصصی به بیمارستان پورسینای رشت منتقل و تحویل کادر درمان شد.
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