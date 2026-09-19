رایگان سازی مترو سیاست کلی شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، رایگان شدن مترو در تهران در ماه‌های اخیر با استقبال شهروندان همراه شده و همزمان بحث‌هایی درباره تأثیر این سیاست بر حمل‌ونقل عمومی، تأمین ناوگان و منابع مالی مترو مطرح شده است. در همین راستا، مصطفی موسوی‌پسندی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، درباره آخرین وضعیت این موضوع توضیح داد.

مصطفی موسوی‌پسندی، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط رایگان‌سازی مترو با تأمین ناوگان اظهار کرد: قرارداد تأمین ناوگان به‌صورت جداگانه در حال پیگیری است و ارتباط مستقیمی با موضوع رایگان‌سازی مترو ندارد. البته شرایط ناشی از جنگ روند کار را تا حدودی دشوارتر کرده، اما قرارداد همچنان در حال پیشرفت است و رایگان‌سازی تأثیر قابل‌توجهی بر این روند ندارد.

وی درباره رایگان‌سازی مترو نیز گفت: این موضوع، سیاست کلی شهرداری تهران است و همزمان با شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی، تصمیم آقای زاکانی برای رایگان شدن مترو اتفاق مثبتی برای مردم بود.

موسوی‌پسندی افزود: استمرار این موضوع تا حد زیادی مبتنی بر پژوهش‌های میدانی بوده است؛ از جمله بررسی تأثیر آن بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت. حتی در جلسه‌ای که میان مسئولان دولت و شهرداری برگزار شد نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شد.

وی ادامه داد: بخشی از کسری بودجه‌ای که شاید در پی رایگان‌سازی برای شرکت بهره‌برداری ایجاد شود، می‌شود از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت جبران کرد و برای این موضوع نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران طرح جامعی را در این زمینه آماده و به شورا ارائه کرده است تا ان‌شاءالله بتوان همین روند را ادامه داد. حال مردم با این رایگان‌سازی خوب است، اما یک‌سری نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد با طراحی جامعی که در حال انجام است، این نگرانی‌ها برطرف شود.

گفتنی است، شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه اخیر خود با تمدید ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو به مدت دو ماه دیگر موافقت کرد؛ بر این اساس، استفاده از مترو و BRT تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ رایگان خواهد بود