پیروزی تیم فوتسال فولاد هرمزگان در برابر پالایش نفت اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه ۲۷ شهریورماه فولاد هرمزگان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۹ در سالن اروند سورو بندرعباس میزبان پالایش نفت اصفهان بود و در دیداری نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

فولاد هرمزگان که در این دیدار چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، بازی را با انگیزه زیادی آغاز کرد و در نیمه نخست توسط محمد بنی‌اسدی به گل نخست رسید.

در ادامه امیرحسین تاجیک موفق شد گل تساوی پالایش نفت اصفهان را به ثمر برساند تا بازی به تساوی کشیده شود، اما شاگردان علی امیری خیلی زود واکنش نشان دادند و محمدرضا هاشمی‌پور گل دوم فولاد هرمزگان را وارد دروازه حریف کرد تا نیمه نخست با برتری ۲ بر یک نماینده هرمزگان به پایان برسد.

در نیمه دوم پالایش نفت اصفهان برای جبران نتیجه وارد زمین شد و بهزاد عظیمی با یک شوت سرضرب گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا بار دیگر نتیجه به تساوی کشیده شود.

پس از گل تساوی فشار حملات دو تیم افزایش یافت و تماشاگران حاضر در سالن اروند سورو که پیش از آن با تشویق‌های خود از فولاد هرمزگان حمایت کرده بودند، شاهد دقایقی حساس و پرهیجان بودند.

در حالی که تنها یک دقیقه به پایان مسابقه باقی مانده بود، محمد بنی‌اسدی بار دیگر برای فولاد هرمزگان گلزنی کرد و با ثبت دومین گل خود در این مسابقه، گل سوم و پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر رساند تا فولاد هرمزگان در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پالایش نفت اصفهان عبور کند.

این پیروزی چهارمین برد فولاد هرمزگان در فصل جاری لیگ برتر فوتسال بود و شاگردان علی امیری با کسب سه امتیاز این مسابقه مجموع امتیازات خود را به ۱۲ رساندند و در پایان هفته پنجم در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

در پایان هفته پنجم گهرزمین سیرجان و پالایش نفت بندرعباس هر کدام با ۱۳ امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار دارند و فولاد هرمزگان با ۱۲ امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد.

فولاد هرمزگان در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه سوم مهرماه از ساعت ۱۶ میهمان مس سونگون خواهد بود.

قضاوت این دیدار بر عهده مهدی طاهری، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش و مسعود مقتدری بود و علیرضا یگانه و محمدعلی حاتمی نیز به ترتیب به عنوان ناظر داوری و نماینده فدراسیون حضور داشتند.