  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر:

مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر پرداخت شد

مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر پرداخت شد

بوشهر - مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال مطالبات به موسسات طرف قرارداد پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر، پرویز رمضانی اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات مربوط به سال ۹۵ و بخشی از هزینه های سال ۹۶ مؤسسات و مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان بوشهر پرداخت شد.

وی افزود: این اداره کل با توجه به تعهدی که در ارائه خدمات بیمه‌ای دارد، مکلف است مطالبات مراکز و موسسه‌های تشخیصی درمانی را به موقع پرداخت کند و در همین راستا مطالبات تمامی داروخانه ها تا خرداد ماه سال جاری، بیمارستان‌ها تا دی ماه سال ۹۵ و همچنین مطالبات مربوط به سایر موسسات درمانی طرف قرارداد از جمله پزشکان و دندانپزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری تا پایان سال ۹۵ تسویه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر همچنین گفت: امیدواریم با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط مدیرعامل محترم سازمان و حمایت‌های ارزشمند کمسیون بهداشت و درمان مجلس، اعتبار لازم تخصیص یافته و سایر مطالبات مربوط به ماه‌های اخیر موسسات و مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت شود.

کد مطلب 4150469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها