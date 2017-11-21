مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر، پرویز رمضانی اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات مربوط به سال ۹۵ و بخشی از هزینه های سال ۹۶ مؤسسات و مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان بوشهر پرداخت شد.
وی افزود: این اداره کل با توجه به تعهدی که در ارائه خدمات بیمهای دارد، مکلف است مطالبات مراکز و موسسههای تشخیصی درمانی را به موقع پرداخت کند و در همین راستا مطالبات تمامی داروخانه ها تا خرداد ماه سال جاری، بیمارستانها تا دی ماه سال ۹۵ و همچنین مطالبات مربوط به سایر موسسات درمانی طرف قرارداد از جمله پزشکان و دندانپزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری تا پایان سال ۹۵ تسویه شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر همچنین گفت: امیدواریم با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط مدیرعامل محترم سازمان و حمایتهای ارزشمند کمسیون بهداشت و درمان مجلس، اعتبار لازم تخصیص یافته و سایر مطالبات مربوط به ماههای اخیر موسسات و مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت شود.
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