منشا گرد و غبار امروز اهواز داخلی است

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز شنبه اطلاعیه ای صادر و اخطاریه ای برای بارش رگباری، وزش باد نسبتا شدید همراه با رعد و برق برای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بر اساس همین پیش بینی ها امروز در شهرهای مختلف خوزستان از جمله آغاجاری و شهر بستان بارش ۱۱ میلی متری و شهرهای لالی و شوشتر نیز بارش پنج میلی متری را داشتیم.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شهر اهواز اما چون شدت وزش باد بالا بود کانون گرد و غبار کریت کمپ در جاده اهواز - رامهرمز فعال و باعث بروز گرد و غبار شد.

بهادری با اشاره به اینکه البته بروز این گرد و غبار دور از انتظار نبود، بیان کرد: بارش باران در بعد از ظهر برای اهواز پیش بینی می شود و با توجه به معلق بودن ذرات گرد و غبار در هوا که امکان تاثیرگذاری بر سلامت مردم را دارد، مدارس نوبت عصر را تعطیل و ساعات کاری ادارات نیز ۱۲ اعلام شد.

وی در پایان گفت: انتظار می رود با شروع بارش باران در اهواز از شدت گرد و غبار کاسته و هوا هم تلطیف شود.