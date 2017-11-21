امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام دکتر سید محمود علوی صبح سه شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان هرمزگان و آئین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید اداره کل اطلاعات هرمزگان با بیان اینکه برقراری امنیت مسئولیت حاکمیت است، اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم در دستگاههای امنیتی و انتظامی امنیت پایدار و باثبات را در بخشهای مختلف حفظ کنیم.
وی ادامه داد: در مشی حکومتی موظف به اعمال روش دین و آئین و سیره ائمه اطهار(ع) و آیات قرآن کریم هستیم و در این صورت است که میتوان از مشکلات مردم گرهگشایی کرد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه اختلاف بین مردم و بین مسئولان موجب زمینگیر شدن و از بین رفتن صلابت میشود، تصریح کرد: از اینکه انسانها و مجموعههایی که باید خدمتگزار باشند، انرژی و توان خود را صرف اختلاف میکنند، دلگیر میشویم.
حجتالاسلام علوی تاکید کرد: باید به مسئولیت به عنوان امانت نگریست و آن را در جهت اجرای اجرای عدالت و گرهگشایی از مشکلات مردم بهکار بست.
وی اختلاف را مایه هلاکت دانست و بیان داشت: در شرایطی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان منطقهای به دنبال تخریب جمهوری اسلامی ایران هستند باید وحدت داشت چون ملتی که در امورش دست وحدت به هم دهند، شکست ناپذیر خواهد شد.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: شکر نعمت مسئولیت در حکومت اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و همه مردم باید مورد ارائه خدمات مسئولان نظام اسلامی قرار گیرند تا حتی افرادی که دل در گروی نظام ندارند نیز از عدالت و برکات این نظام بهرهمند شوند.
حجتالاسلام علوی اضافه کرد: مسئولان باید دلهای خود را سرشار از مهر و محبت به مردم کنند و توجه به طبقات پایین جامعه را در راس برنامهها و فعالیتهایشان قرار دهند.
وی یادآور شد: از آنجا که مردم صاحب حکومت و انقلاب هستند باید بدون منت و با نهایت دلسوزی به آنها خدمت کنیم.
وزیر اطلاعات امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: برای تحقق یافتن آرمان اقتصاد مقاومتی نیازمند امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی هستیم.
در پایان این نشست از خدمات آقای سلیمی مدیرکل سابق اطلاعات هرمزگان با اهدای لوح تجلیل و آقای ساعد به عنوان مدیرکل جدید اطلاعات هرمزگان معرفی شد.
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