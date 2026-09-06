هوای سالم اصفهان در نیمه شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه پانزدهم شهریورماه با میانگین ۸۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و دانشگاه صنعتی با عدد ۸۳، خیابان استانداری ۷۳، انقلاب ۸۷، پارک زمزم ۵۹، رودکی ۷۰، رهنان ۸۰، سپاهانشهر و میرزا طاهر ۷۱، فیض ۷۶، کاوه ۷۲ و شهرک منتظری (محمودآباد) ۸۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان بهارستان غربی با عدد ۱۱۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۰۲، زینبیه ۱۲۱ و کردآباد ۱۲۹ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در ولدان با عدد ۱۵۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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