تحریم علم، رفتار علمی نیست؛ مسیرهای جایگزین برای انتشار آثار محققان

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در سندی اعلام کرده است که واشنگتن فعالیتهای ورزشی و تبادلات دانشگاهی با ایران را بهطور نامحدود متوقف کرده است.
در همین راستا، مؤسسه ETS نیز در صفحه رسمی ثبتنام آزمون TOEFL iBT اعلام کرده که در پی تغییرات اخیر در مقررات وزارت خزانهداری آمریکا، برگزاری آزمونهای TOEFL و GRE در ایران متوقف شده است.
این مؤسسه اعلام کرده است داوطلبانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، هزینه آزمون خود را پس خواهند گرفت و افرادی که درباره این موضوع پرسشی دارند، میتوانند از طریق ایمیل رسمی بخش TOEFL با این مؤسسه تماس بگیرند.
در همین رابطه، سیدمهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار تحریمهای جدید در حوزه علمی گفت: تحریمها اثراتی در حوزه علمی دارد که این اثرات متعارف نیست و نباید باشد؛ به طور مثال عدم چاپ کردن مقالات دانشجویان و اساتید در جاهایی که سابقه انتشار مقالات اساتید را داشتهاند که این موضوع الان با سختی مواجه شده است و این رفتار، رفتار علمی نیست.
وی افزود: به نظر میآید که محدودیتهایی در محل چاپ ایجاد میشود. شبکه نشریات و پابلیشرهای بزرگ در یک کشور مستقر نیستند؛ یک مجموعه از نشریات بینالمللی را هدایت میکنند و ممکن است این موضوع به خیلی از نشریات دنیا سرایت کند، چراکه پابلیشرهای بزرگ در واقع متولی آنها هستند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: آنچه تصور میشود این است که رد شدن مقالات به این ترتیب بیشتر خواهد بود. از آن طرف، به نظرم محققان باید مسیرهایی پیدا کنند برای چاپ مناسب آثارشان.
وی در ادامه با بیان اینکه این تحریم، تحریم علم است نه یک کشور، اظهار کرد: به نظر میآید که این رفتار، مثل بقیه رفتارهای دولت آمریکا، رفتار بسیار نامناسبی است.
ابطحی درباره راهکارهای جایگزین و برنامههای پیشبینیشده برای مقابله با این محدودیتها نیز گفت: یک مجموعه سیاست در واقع فکر شده که بهزودی آن بسته را اعلام میکنم.
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