۵۰ کشته در حمله انتحاری به مسجدی در شمال نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس نیجریه از کشته شدن دست کم ۵۰ نفر در حمله ای انتحاری به مسجدی در ایالت شمالی «آداماوا» خبر داد.

بر این اساس عامل این حمله، یک نوجوان بوده است.

گزارش ها حاکی است انفجار مذکور در یکی از مساجد شهر «موبی» واقع در شمال شرق نیجریه رخ داده است.

بنا بر اعلام پلیس ایالت آداماوا، انفجار زمانی رخ داده که نمازگزاران برای ادای فریضه صبح در مسجد حضور داشته اند.

هر چند تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته اما گمان می رود این اقدام تروریستی نیز توسط شورشیان بوکو حرام انجام گرفته باشد.