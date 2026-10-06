به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی تأمین برق دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در سنندج، اظهار کرد: تأمین انرژی پایدار از مسائل اساسی و بلندمدت استان است و نمی‌توان برای آن به راهکارهای مقطعی اکتفا کرد.

وی افزود: مدیریت مصرف انرژی باید از مجموعه‌های دولتی آغاز شود و دستگاه‌های اجرایی با اصلاح الگوی مصرف، زمینه مشارکت سایر بخش‌ها و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه را فراهم کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: در کنار کاهش مصرف، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باید با جدیت دنبال شود و ایجاد سامانه‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی در ادارات، روستاها و دیگر نقاط مستعد استان توسعه یابد.

قادری با اشاره به مطالعات انجام‌شده در زمینه استفاده دستگاه‌های اجرایی از انرژی خورشیدی، گفت: در این بررسی‌ها ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافندی اجرای طرح‌های خورشیدی مورد توجه قرار گرفته و اکنون باید نتایج این مطالعات به اقدام عملی تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز آنها، می‌تواند به کاهش بار شبکه و مدیریت بهتر ناترازی برق کمک کند و به الگویی برای سایر بخش‌ها تبدیل شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به برنامه برخی دستگاه‌های ملی برای اجرای طرح‌های متمرکز خورشیدی، بیان کرد: هر دستگاه اجرایی باید متناسب با ظرفیت خود، برنامه و سهم مشخصی برای توسعه انرژی خورشیدی داشته باشد و اقدامات استان نباید صرفاً به طرح‌های ابلاغی و متمرکز ملی محدود شود.

قادری بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: تعیین شاخص‌های مشخص و پایش مستمر عملکرد می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را به سمت اقدامات مؤثرتر برای کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های پاک سوق دهد.

وی در پایان تأکید کرد: دستیابی به اهداف بلندمدت برای جبران ناترازی انرژی نیازمند مدیریت یکپارچه، هماهنگی دستگاه‌ها و استمرار برنامه‌های توسعه‌ای است و انرژی‌های تجدیدپذیر باید از یک طرح مقطعی به بخشی ثابت از برنامه‌های اجرایی استان تبدیل شود.