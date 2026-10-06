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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱

تصادف مرگبار در محور سیریک ـ جاسک جان ۲ نفر را گرفت

تصادف مرگبار در محور سیریک ـ جاسک جان ۲ نفر را گرفت

سیریک ـ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک از جان‌باختن دو نفر در پی وقوع تصادف مرگبار بین یک دستگاه پژو ۴۰۵ و کامیون کمپرسی در محور سیریک ـ جاسک خبر داد.

محمد مدنی در گفت‌گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: این حادثه رانندگی در محور سیریک ـ جاسک و در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه کامیون کمپرسی رخ داد.

مدنی افزود: حدود ساعت ۸ شب پس از اعلام وقوع حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام شد.

وی اشاره داشت: در این حادثه، دو جوان ۱۶ و ۱۷ ساله که سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ بودند، جان خود را از دست دادند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان سیریک با بیان اینکه این حادثه دو فوتی بر جای گذاشت، گفت: متأسفانه به‌رغم تلاش نیروهای امدادی، دو نفر از سرنشینان خودرو پژو ۴۰۵ در این حادثه جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر پس از اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6970242

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