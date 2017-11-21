جو بایدن:یکی از خطرناکترین ادوار تاریخ مدرن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، کتاب خاطرات بایدن به عنوان یک چهره شناخته شده سیاسی اخیرا منتشر شده و وی در آن درباره ماجراهای مختلف صحبت کرده است.

جو بایدن که کتاب «به من قول بده بابا: یک سال امید، سختی و هدف» وی هفته پیش به بازار آمد، در نمایشگاه کتاب میامی به سوالی از سوی جرج ساندرز نویسنده که از او خواسته بود توضیح بدهد چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ پاسخ گفت.

بایدن با بحث درباره دونالد ترامپ رییس جمهوری فعلی آمریکا، به طبقه متوسط و آنچه او از تقسیم‌بندی‌ها در کشور می‌بنید حرف زد و گفت: فکر می‌کنم یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تاریخ مدرن است.

وی با اشاره به استیو بونان استراتژیست سابق کاخ سفید و دیگر افرادی که عقایدی این‌چنینی دارند و به ترویج ناسیونالیسم سفیدپوستانه می‌پردازند گفت: این یک ناسیونالیسم نیمه پخته و یک پوپولیسم جعلی است و به جای این که «قدرت نمونه» راهبر سیاست خارجی آمریکا باشد، اکنون شیوه‌ای منفی در پیش گرفته شده و «نمونه قدرت» را دارد ترویج می‌کند.

معاون اوباما گفت: فکر می‌کنم همیشه صدایی در کشور ما وجود داشته - و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم در اروپا- که همیشه سعی کرده است تا از درد و تغییر استفاده کند.

وی با اشاره به حزب دموکرات افزود باید کارهای زیادی در هر دو حزب آمریکا صورت بگیرد تا بیشتر به منافع طبقه متوسط توجه شود.

بایدن در عین حال این سوال را مطرح کرد که آیا ترامپ واقعا به طبقه کارگر که به او در این پیروزی کمک کردند هیچ توجهی نشان داده‌است؟ و در ادامه پرسید واقعا فکر می‌کنید او به این که بچه‌هایی که در گوشه و کنار کشور بزرگ می‌شوند فکر می‌کند؟

این سیاستمدار در این باره توضیحی نداد که آیا در انتخابات ۲۰۲۰ شرکت می‌کند یا خیر، اما به جای آن سعی کرد به مردم امید برای آینده بدهد. وی گفت: دنیا مال ماست، بقیه دنیا دارد به ما نگاه می‌کند.

او در این نشست به کتاب خاطراتش هم اشاره کرد که آن را با تمرکز بر ماجرای درگذشت پسرش از بیماری سرطان مغز در سال ۲۰۱۵ نوشته است.

نمایشگاه کتاب میامی هر سال از چهره‌های مطرح سیاسی دعوت می‌کند و سال پیش سناتور ساندرز از کاندیداهای ریاست جمهوری در این نمایشگاه شرکت کرده بود.

این نمایشگاه که از ۱۲ نوامبر شروع شده بود یکشنبه ۱۹ نوامبر به کار خود خاتمه داد. بیش از ۵۰۰ نویسنده در این رویداد شرکت کردند.