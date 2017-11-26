پایان تلاش نمایندگان اوزان نخست با یک مدال برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان (امیدها) از روز گذشته در کشور لهستان آغاز شد که تیم ایران در پایان پیکارهای مدعیان چهار وزن نخست، توسط امین طاهری به مدال برنز وزن ۱۲۵ کیلوگرم دست یافت.



نتایج رقابتهای نمایندگان چهار وزن نخست کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور نخست مقابل کازویا کویاناگی از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۷ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، اطری حذف شد.



در وزن ۶۱ کیلوگرم ایمان صادقی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۵ بر یک شوتا فارتنادزه از گرجستان را شکست داد، اما در دور سوم مقابل اسلام دودایف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب شد و با توجه به شکست این حریف روسی مقابل کشتی گیر ژاپنی، صادقی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۸۶ کیلوگرم علیرضا کریمی یکی از شانس‌های مسلم کسب مدال کشتی آزاد امید ایران در رقابت‌های جهانی و دارنده مدال برنز بزرگسالان جهان ۲۰۱۵ در دور نخست مقابل جبرییلوف از روسیه قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۱۴ بر ۳ شکست خورد. کریمی در حالی که تا یک دقیقه مانده به پایان مبارزه از حریف روس خود پیش بود در نهایت ۱۴ بر ۳ شکست خورد. کریمی اگر این کشتی را پیروز می‌شد در دور بعد باید به مصاف حریف رژیم اشغالگر قدس می‌رفت. یوری کالاشنیکوف کشتی گیر روسی‌الاصل رژیم صهیونیستی با نتیجه ۴ بر صفر ساموئل بروکس از آمریکا را از پیش رو برداشته بود.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۸ کامیل کاسکیولک از لهستان را مغلوب کرد وی در دور بعد در مصاف با جری هینو از فنلاند با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل، ماگومدامین دبیراف از روسیه با نتیجه ۱۲ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار میهالی ناگی از مجارستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.

بر این اساس رده بندی نفرات نخست چهار وزن نخست نیز به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- رینری اورتگا (کوبا) ۲- میکای نایم (بلغارستان) ۳- سلیمان آتلی (ترکیه) و پرویز ابراهیم اف (آذربایجان) ... ۱۴- رضا اطری (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- رینیا ناکامورا (ژاپن) ۲- کوات امیرتایف (قزاقزستان) ۳- سدات اوزدمیر (ترکیه) و حسین شعبان اف (بلاروس) ... ۹- رضا اطری (ایران)

۸۶ کیلوگرم: ۱- علیخان جبرائیلوف (روسیه) ۲- عظمت دولت بیکوف (قزاقستان) ۳- ایراکلی متسیتوری (گرجستان) در این وزن علیرضا کریمی با توجه به حضور نماینده رژیم اشغالگر قدس به رقابت های خود ادامه نداد و سیزدهم شد.

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۲- ماگومدامین دبیراف (روسیه) ۳- دانیلو کارتاوی (اوکراین) و امین طاهری (ایران)