میرزایی: برای تقویت بازدارندگی دفاعی کشور به راهبردهای جدید نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزایی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با بیان اینکه به اعتقاد بنده اگر هر کدام از نیروهای انقلابی که از اول انقلاب پای نظام بودند، به عنوان وزیر دفاع به میدان بیایند، می‌توانند به راحتی وزارت دفاع را اداره کنند و از این بابت هیچ دغدغه‌ای ندارم، عنوان کرد: نکته مهمی که باید توجه داشت این است که شرایط زمانی ما یکی از سخت‌ترین شرایط زمانی تاریخ کشور است. ما در حال سپری یکی‌ از حساس‌ترین شرایط تاریخی هستیم، لذا به آدم‌ها و فکرهای بزرگ نیازمندیم و قطعا سردار اخلاقی در رده این نیروها است.

نماینده مردم بروجن در مجلس ادامه داد: آنچه که امروز ما نیاز داریم و ادبیاتی هم که در دنیا شاهد هستیم، بحث هسته‌ای است. یعنی آنچه که امروز باعث بازدارندگی در بحث دفاع از کشور می‌شود؛ بحث‌ هسته‌ای بوده و صراحتاً اعلام می‌کنم که ما نیاز به پدافند اتم داریم؛ لذا سوالم این است که وزیر پیشنهادی دفاع در این موضوع چه کمکی می‌توانند به کشور کند!

میرزایی ادامه داد: بزرگوارانی که در شعام و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، به طور رسمی نیروهای مستشاری رهبرند، حال همان امامی که حکم تحریم بمب هسته‌ای را دادند، دشمنان ما بی‌رحمانه شهید کردند. لذا با توجه به اینکه شرایط زمان تغییر کرده و فقه شیعه هم با شرایط زمان تغییر می‌کند، سوالم این است که آیا این دستگاه‌ها می‌توانند کمک کنند یک پدافند اتمی در کشور شکل بگیرد؟!

وی در پایان گفت: ضمن همه احترامی که به بزرگانی که انقلاب را اداره کردند دارم؛ معتقدم در بحث جبهه مقاومت از زمانی که شهید سلیمانی را شهید کردند، با یک انفعال جلو آمدیم و این انفعال باعث خیلی لطمات برای ما شد که می‌توانیم از این انفعال عبور کنیم.