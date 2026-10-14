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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

مهلت ثبت‌نام افزایش اعتبار کالابرگ تمدید شد

مهلت ثبت‌نام افزایش اعتبار کالابرگ تمدید شد

مهلت خوداظهاری سرپرستان خانوار دریافت‌کننده پیامک برای افزایش اعتبار کالابرگ، تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صدر در گفت‌وگویی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری سرپرستان خانوار برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است، تاکید کرد: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار ثبت‌نام کرده‌اند که مهلت ثبت‌نام خوداظهاری تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است.

صدر تاکید کرد: جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه ۲۲ مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه ۲۴) به سامانه مراجعه کنند.

صدر افزود: مردم نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست

کد مطلب 6977609
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • NP DE ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      27 3
      پاسخ
      برای افزایش که سایتی که در پیامک‌my.gov.ir پنجره ی ملی خدمات دولت هوشمند معرفی کردند که کار نمی کنه به محض وارد شدن و درج اطلاعات مجددا برگشت می کنه صفحه اول، سرکار گذاشتن ملت رو با این سامانه !! اگه داخل گوشی نمی شه اعلام کنند به دفتر خدماتی شهر خودشون مراجعه کنند
    • امنه IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      39 4
      پاسخ
      سلام ما دهک چهارم هستیم ولی هیچ گونه پیامکی برا افزایش کالا برگ دریافت نکردیم، یعنی ما دیگه کالا برگ برامون افزایش نمیدن،، چجوریه میشه توضیح بدین
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      29 5
      پاسخ
      ما دهک سه هستیم متاسفانه برای من پیامک نیومد وسایت هم واردشدیم میگه افزایش کالا برگ شامل ما نمیشه
    • سیدمهدی سیدرضایی IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      18 5
      پاسخ
      سهمیه ما چی شد
    • حمید IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      32 3
      پاسخ
      خوب مردم رو سر کار گذاشتید
    • کیوان استرکب IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      9 12
      پاسخ
      کار شان خیلی خوب بود
    • شهرام IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      22 2
      پاسخ
      دهک ۳ پیامک نیومده برامون..خجالت اوره برای ۵۰۰ تومن سرکار بزارین ملتو
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      33 6
      پاسخ
      خداوکیلی اونی که چهل متر خونه داره تو زیر پوست و یه ماشین که خودش کلی هزینه داره و داغونه با چه حسابی اینا رو ملاک پول داری میدونید اینا شد مدرک که ماشین وخونه داری اضافه نمیشه. تعداد بچه ها رو چرا حساب نمی‌کنید که خود بچه کلی هزینه داره چه مدرسه ای چه شیر خوار
    • محمد مراد عیسوند زیبایی FR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      11 1
      پاسخ
      سلام من دهک 3هستم پنج نفرم و مستاجر هستم وکارگر ساختمانی هستم آیا به من تعلق نمی‌گیرد
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      دهک ۷هستم پیامک نیومد واردسامانه شدم میگه شامل افزایش نمی شوید کسانی هستن چندتا ملک دارن وماهیانه بالای ۳۰میلیون حقوق میگیرن اینها مشمول شدن این چه قانونی هست بایک اپارتمان ۷۰متری وبا۲۵تومن حقوق بازنشستگی این مبلغ کالابرگ شاملم نمیشه عدالت ابنه
    • عسل IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      21 1
      پاسخ
      من نتونستم ثبت‌نام کنم لطفاً تمدید کنین.اخر کد ملی رو امروز فهمیدم
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      7 0
      پاسخ
      من کارگرهستم وماهی ۲۶میلیون حقوق میگیرم.ودرماه ۴۵۰۰کرایه خونه میدم.خرج بچه خونه همه چی هم که گرون هست.چرابه من تعلق نگرفته.
    • آرش IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      13 1
      پاسخ
      کسایی که نتونستند خوداظهاری ثبت کنند؟ چکار کنند موقعی که مهلت ثبت خوداظهاری ما بود موفق به ثبت نشدیم حداقل یک روز برای جاماندگان تمدید کنن
    • نرگس IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      0 1
      پاسخ
      سلام وقت بخیر ماهم که اصلا کالابرگ بهمون تعلق نگرفته حتی درخواست قطع یارانه مونم کردیم گفتیم کالا برگ بیشتر می صرفه،اما سبد مون هم چنان شارژ نمی شه

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