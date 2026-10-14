به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صدر در گفت‌وگویی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری سرپرستان خانوار برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است، تاکید کرد: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار ثبت‌نام کرده‌اند که مهلت ثبت‌نام خوداظهاری تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است.

صدر تاکید کرد: جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه ۲۲ مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه ۲۴) به سامانه مراجعه کنند.

صدر افزود: مردم نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست