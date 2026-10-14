بازار طلا و سکه در مسیر کاهش قیمت؛ سکه ۱۷ میلیون تومان ریخت

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش قابل‌توجه قیمت طلا و سکه در بازار طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: با وجود افزایش ۱۲ تا ۱۶ دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی، افت نرخ ارز در بازار داخلی موجب کاهش قابل توجه قیمت‌ها شده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای هفته تاکنون، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. همچنین قیمت سکه تمام طرح جدید حدود ۱۷ میلیون تومان، سکه طرح قدیم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی حدود ۲ میلیون تومان کاهش یافته است.

بذرافشان با اشاره به کاهش حباب سکه افزود: حباب سکه در مقایسه با اوج قیمت‌ها طی هفته گذشته حدود ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ با این حال، حباب طلا و سکه همچنان در مقایسه با سطوح پیشین بالاست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر، کاهش قیمت جهانی طلا و افت حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در بازار داخلی را از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها دانست و بیان کرد: اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی نیز بر روند بازار تأثیرگذار بوده است. باید دید در روزهای آینده روند کاهشی نرخ دلار در بازار داخلی و قیمت طلا در بازارهای جهانی ادامه خواهد داشت یا خیر.

بذرافشان درباره چشم‌انداز بازار طلا و سکه تا پایان هفته گفت: با توجه به کاهش قیمت‌ها نسبت به اوج اخیر، احتمال افت قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال‌های پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان تا پایان هفته کم است؛ البته این موضوع به تداوم روند نرخ ارز و سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار بستگی دارد.

بانک مرکزی باید از ابتدای نوسانات وارد بازار ارز شود

وی با بیان اینکه در صورت تداوم کاهش نرخ ارز، امکان افت بیشتر قیمت طلا و سکه وجود دارد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی شکل‌گیری هیجان در بازار ارز وارد عمل شود، می‌تواند از افزایش شدید نوسانات جلوگیری کند. زمانی که نرخ ارز حدود ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و پس از حدود ۲۰ روز با افت ۱۰ هزار تومانی مواجه می‌شود، نشان‌دهنده ضرورت مداخله به‌موقع برای مدیریت بازار است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: اگر سیاست‌های بانک مرکزی بر مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات و کاهش نرخ آن در روزهای آینده متمرکز باشد، می‌توان انتظار داشت قیمت طلا و سکه نیز در ادامه با کاهش همراه شود. البته به نظر می‌رسد میزان افت قیمت‌ها تا پایان هفته چشمگیر نباشد و طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۵ میلیون تومان بماند.

بذرافشان در پایان با اشاره به افت قیمت‌ها نسبت به اوج اخیر بازار گفت: کاهش‌های اخیر قابل‌توجه بوده است و مردم می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط بازار و نوسانات احتمالی، مبادلات خود را انجام دهند؛ با این حال، روند قیمت‌ها در روزهای آینده به تحولات بازار ارز، شرایط جهانی و تصمیمات سیاست‌گذار پولی وابسته خواهد بود.