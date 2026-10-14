اتحادیه اروپا ۳.۲ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات اوکراین پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲.۸۶ میلیارد یورو معادل ۳.۲ میلیارد دلار برای تأمین پهپاد، سامانه‌های پدافند هوایی، موشک و دیگر نیازهای فوری نظامی اوکراین اختصاص داد.

این مبلغ در چارچوب بخش دفاعی وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین پرداخت شده و برای خرید پهپاد، سامانه‌های پدافندی، رادار، تجهیزات جنگ الکترونیک، موشک و مهمات استفاده خواهد شد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت حمایت مستمر اروپا بیش از هر زمان دیگری برای حفاظت از آسمان اوکراین اهمیت دارد.

بسته وام اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ شامل ۶۰ میلیارد یورو کمک دفاعی و ۳۰ میلیارد یورو حمایت بودجه‌ای است. کمیسیون اروپا اعلام کرد در سال ۲۰۲۶، پرداخت ۲۸.۳ میلیارد یورو برای تقویت ظرفیت صنایع دفاعی اوکراین برنامه‌ریزی شده و پرداخت‌های بیشتری نیز در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۲ تاکنون اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در مجموع ۲۳۱.۵ میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده‌اند که ۳.۸ میلیارد یورو آن از عواید دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین شده است.