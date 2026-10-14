به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا آغاز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان، وزن ۸۶ کیلوگرم به یکی از اوزان مورد توجه تبدیل شده است؛ وزنی که با حضور قهرمانان جهان، مدال‌آوران بین‌المللی و حتی قهرمان المپیک، رقابت را برای رسیدن به سکوی نخست را جذاب‌تر کرده است.کامران قاسمپور، کایل دیک و آرسنی دژیوف از چهره‌های شاخص این وزن هستند، اما فهرست مدعیان به این سه کشتی‌گیر محدود نمی‌شود و حضور ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک پاریس، و ابراهیم کادیف، قهرمان جهان در رده جوانان، بر اهمیت این وزن افزوده است.

قاسمپور؛ قهرمان سابق جهان در مسیر بازگشت به طلا

کامران قاسمپور یکی از مهم‌ترین نمایندگان ایران در مسابقات جهانی است. او در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دو بار پیاپی در وزن ۹۲ کیلوگرم به عنوان قهرمانی جهان رسید و در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب نیز در وزن ۸۶ کیلوگرم مدال برنز را به دست آورد. تغییر وزن و بازگشت او به وزن ۸۶ کیلوگرم و رقابت با کشتی‌گیرانی که بعضی از آنها سابقه طولانی حضور در این دسته را دارند، شرایط متفاوتی برای قاسمپور ایجاد کرده است. با این وجود، تجربه قهرمانی جهان و توانایی فنی او باعث می‌شود نماینده ایران یکی از چهره‌های قابل توجه این وزن باشد.

قاسمپور برای رسیدن به مدال طلا باید در برابر حریفانی قرار بگیرد که هرکدام از مسیر متفاوتی به سطح نخست کشتی جهان رسیده‌اند؛ از قهرمانان باتجربه‌ای که چندین بار روی سکوی جهانی ایستاده‌اند تا کشتی‌گیرانی که در رده‌های سنی پایه درخشیده‌اند و اکنون به دنبال تثبیت جایگاه خود در رده بزرگسالان هستند.

کایل دیک؛ چهار عنوان جهانی و رؤیای قهرمانی در وزن سوم

کایل دیک، ستاره باسابقه کشتی آمریکا، یکی از جذاب‌ترین نام‌های این وزن است. او پیش از این در اوزان ۷۴ و ۷۹ کیلوگرم به قهرمانی جهان در رده بزرگسالان رسیده و چهار عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. دیک در مسابقات جهانی آستانه به دنبال آن است که در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز به قهرمانی برسد و عنوانی دیگر به افتخارات بین‌المللی خود اضافه کند. موفقیت احتمالی او در این وزن، با توجه به قهرمانی‌های گذشته او در دو وزن پایین‌تر، دستاوردی ویژه در دوران حرفه‌ای این کشتی‌گیر آمریکایی خواهد بود. البته حضور در وزن جدید و رقابت با کشتی‌گیرانی که از نظر شرایط بدنی و سبک مبارزه با او تفاوت دارند، چالشی جدی برای دیک محسوب می‌شود. با این حال، تجربه بالای او در مسابقات بزرگ و توانایی مدیریت کشتی‌های حساس، نامش را در جمع مدعیان اصلی قرار می‌دهد.

دژیوف؛ مدال‌آور جهانی و حریفی آشنا برای قاسمپور

آرسنی دژیوف از جمهوری آذربایجان نیز یکی دیگر از چهره‌های شاخص وزن ۸۶ کیلوگرم است. او در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۵ به مدال برنز رسید و پیش از آن نیز در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۴ در همین وزن مدال نقره را کسب کرده بود. دژیوف علاوه بر این افتخارات، سابقه پیروزی برابر قاسمپور را نیز دارد. او در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی سال ۲۰۲۵ نماینده ایران را شکست داد؛ مسابقه‌ای که قاسمپور در ابتدای آن پیش افتاده بود، اما در ادامه دژیوف توانست نتیجه را به سود خود تغییر دهد. این سابقه باعث می‌شود دژیوف در صورت برخورد دوباره با قاسمپور، یکی از حریفان مهم و حساس نماینده ایران باشد. او هم تجربه حضور روی سکوی جهانی را دارد و هم نشان داده است که توانایی پیروزی در مسابقات نزدیک و پرفشار را دارد.

رمضانوف؛ قهرمان المپیک در میان مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم

ماگومد رمضانوف از بلغارستان یکی دیگر از نام‌های بزرگ این وزن است. او در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا رسید و با این نتیجه، جایگاه خود را در میان چهره‌های مطرح کشتی آزاد جهان تثبیت کرد. نکته قابل توجه درباره رمضانوف آن است که با وجود عنوان قهرمانی المپیک، هنوز در مسابقات جهانی بزرگسالان یا رده‌های سنی پایه به مدال نرسیده است. بنابراین حضور او در آستانه فرصتی مهم برای اثبات توانایی‌هایش در رقابت‌های جهانی است. تجربه حضور در بالاترین سطح مسابقات ورزشی و کسب عنوان قهرمانی المپیک، رمضانوف را به حریفی تبدیل می‌کند که سایر مدعیان نمی‌توانند از کنار نامش به‌سادگی عبور کنند. در صورت قرار گرفتن او در مسیر قاسمپور، نماینده ایران با یکی از مهم‌ترین چهره‌های این وزن روبه‌رو خواهد شد.

کادیف؛ قهرمان جوانان جهان به دنبال طلای بزرگسالان

ابراهیم کادیف از روسیه نیز در جمع کشتی‌گیرانی قرار دارد که باید عملکردشان در آستانه زیر نظر گرفته شود. او در مسابقات جهانی جوانان طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌ترتیب در اوزان ۷۹ و ۸۶ کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسید و توانایی خود را در رده‌های سنی پایه به اثبات رساند. کادیف هنوز در مسابقات جهانی بزرگسالان به مدال نرسیده است، اما موفقیت‌هایش در رقابت‌های جوانان نشان می‌دهد که از ظرفیت فنی بالایی برخوردار است. حضور در کنار قهرمانان باتجربه‌ای مانند قاسمپور، دیک و رمضانوف، آزمون مهمی برای این کشتی‌گیر روس خواهد بود تا مشخص شود تا چه اندازه می‌تواند دستاوردهای رده جوانان را به سطح بزرگسالان منتقل کند.

وزن ۸۶ کیلوگرم؛ ترکیب تجربه، افتخار و انگیزه

آنچه وزن ۸۶ کیلوگرم مسابقات جهانی آستانه را جذاب می‌کند، تنها حضور چند قهرمان مطرح نیست؛ بلکه تفاوت مسیر و انگیزه کشتی‌گیران این وزن نیز به رقابت‌ها اهمیت می‌دهد. قاسمپور با سابقه دو قهرمانی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم و مدال برنز جهانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، به دنبال بازگشت به قله جهان است. دیک می‌خواهد در سومین وزن متفاوت به قهرمانی جهان برسد، دژیوف به دنبال تکرار موفقیت‌های بین‌المللی خود است، رمضانوف با اعتبار قهرمانی المپیک وارد میدان می‌شود و کادیف نیز می‌خواهد توانایی‌هایش را در رده بزرگسالان به نمایش بگذارد.

کشتی‌گیران وزن ۸۶ کیلوگرم در مسابقات جهانی آستانه با حضور چند مدعی مطرح رقابت سختی خواهند داشت. کامران قاسمپور که پس از چند سال حضور در وزن ۹۲ کیلوگرم به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگشته، در این مسیر با رقبای قدرتمندی روبه‌روست. او برای رسیدن به مدال طلا باید با شرایط این وزن هماهنگ شود و از سد مدعیانی بگذرد که هرکدام سابقه درخشانی در مسابقات بین‌المللی دارند.