مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی ریشه اصلی کاهش جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر از فریدن، بهرام خواجه سعیدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان که با محوریت بررسی راهکارهای طرح «فتحان» (فرزندان تحول‌آفرین) برگزار شد با مروری بر سیاست‌های جمعیتی و اشتباهات راهبردی دهه‌های گذشته در حوزه کنترل موالید، اظهار کرد: آمارهای واقعی نهادهای حمایتی بیانگر این است که نرخ موالید در اقشار و مناطق کمتربرخوردار نسبت به مناطق مرفه و برخوردار بالاتر است. این مسئله‌ای که نشان می‌دهد برخلاف تصور عموم، عامل اصلی افت جمعیت نه مسائل صرف اقتصادی بلکه تغییرات فرهنگی، ترویج سبک زندگی غربی و اصالت‌بخشی به رفاه‌زدگی فردی است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و جنگ اقتصادی دشمنان افزود: کشور با اتکا به ظرفیت‌های مردمی مسیر پیشرفت و پایداری را طی می‌کند و دستگاه‌ها موظفند با تمام توان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند.

فرماندار فریدن حرکت طرح‌های جمعیتی را به یک غلتک تشبیه کرد که راه‌اندازی اولیه آن نیازمند هم‌افزایی است، اما پس از شتاب‌گیری، موتور محرک توسعه پایدار خواهد شد.

خواجه‌سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون اشتغال اظهار کرد: جذب در بخش‌های اداری و دولتی مشمول آزمون‌ها و فرآیندهای علمی و گزینشی سخت‌گیرانه است، اما در بخش صنعتی، کشاورزی و خدماتی، واحدهای تولیدی شهرستان نظیر کارخانجات با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

وی افزود: واحدهای تولیدی فریدن با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب متقاضی جذب نیرو هستند اما کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها باعث شده تا نیازمند جذب نیروی کارگر و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف باشیم.

فرماندار فریدن نقشه راه کلان توسعه شهرستان را در قالب چهار محور اصلی شامل استفاده کاربردی از هوش مصنوعی، گسترش نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اجرای دقیق قوانین حوزه خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ کرد و از مدیران دستگاه‌ها خواست تا با برنامه‌ریزی عملیاتی در این حوزه‌ها گام بردارند.