حلقه هوش مصنوعی مشکل بد خوابی را برطرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، با قراردادن این حلقه به دور یکی از انگشتان از آن می توان برای کنترل و بررسی کمیت و کیفیت خواب شبانه استفاده کرد.

این حلقه Go۲Sleep نام دارد و باید قبل از خواب از آن استفاده کرد. حلقه یادشده با استفاده از حسگرها و دیگر ابزار تعبیه شده در درون آن، الگوهای خواب افراد مختلف را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند.

حلقه یادشده به خصوص برای رفع مشکلات ناشی از وقفه تنفسی در خواب مناسب است که یکی از مهم ترین عوامل بدخوابی در جهان محسوب می شود.

وقفه تنفسی در خواب یا Sleep apnea یک اختلال است که باعث توقف تنفس برای مدت کوتاهی در طول خواب می‌شود. این وقفه ها ۱۰ تا ۳۰ ثانیه طول خواهند کشید و در موارد شدید، می‌توانند صدها بار در هر شب تکرار شوند. شخص با احساس خفگی به دفعات مکرر از خواب می پرد، هر کدام از آنها می‌تواند تا ۲ دقیقه نیز به طول انجامد و خود فرد معمولاً از آنها مطلع نمی‌شود.

Go۲Sleep با استخراج اطلاعات مربوط به ضربان قلب، سطح اکسیژن خون، شدت و تعداد وقفه ها و میزان چرخش ها و حرکت های فرد در حین خواب گزارشی از وضعیت خواب هر فرد آماده و ارائه می کند که به پزشکان و متخصصان مراکز درمانی و بیمارستان ها کمک می کند علت اصلی بدخوابی هر فرد را تشخیص دهند و سپس درمان مناسب برای این امر را ارائه دهند.

وزن این حلقه تنها شش گرم است و می تواند اطلاعات مربوط به یک هفته خواب هر فرد را در خود ذخیره کند. این حلقه ضد آب و ضد ضربه است و قیمت آن که از می سال ۲۰۱۸ عرضه می شود ۸۹ دلار می باشد.