اساتید دانشگاه افغانستان با امام جمعه قزوین دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنیه در دیدار جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه راه سعادت کشور افغانستان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد، به اهمیت اربعین اشاره و اظهار کرد: نهضت اباعبدالله الحسین(ع) سوره‌ای درخشان از قرآن ناطق است و مانند قرآن هر چه تفسیر می‌شود، چیزهای جدید و مهمی از دریای بی کران آن بدست می‌آید و هدایتگر بشر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نهضت عاشورا یک حادثه نیست، بلکه یک جریان است، تصریح کرد: اگر نهضت عاشورا را حادثه ببینیم، هر ساله در سالروز آن باید مراسم یادبودی گرفته شود اما اگر جریان ببینیم تکلیف دیگری داریم و باید خودمان را در متن جریان عاشورا قرار دهیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: تمام مسائلی که پیرامون حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مشاهده می‌کنیم، با نگاه جریانی قابل درک و شناخت است و به همین خاطر است که در زیارت وارث می‌خوانیم، «السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَی رُوحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِیبِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام».

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: در دعای وارث مشخص می‌شود که دین خدا از زمان حضرت آدم(ع)، خط و جریانی را ترسیم کرده است و اباعبدالله الحسین(ع) نیز در این جریان و مسیر قرار گرفته و با اتصال به گذشتگان و نگاه به آینده، رسالت خود را در عاشورا به انجام می‌رساند و در زیارت وارث امام حسین(ع) وارث همه پیغمبران(ع) معرفی می‌شود.

وی افزود: امام حسین(ع) موقعیت خود را جریانی تعریف کرد و به حاکم مدینه که قصد داشت از امام(ع) برای یزید بیعت بگیرد درباره خودشان فرمودند: آیا شما به من پیشنهاد بیعت می‌دهید در حالی‌که من از خاندان نبوت هستم (انا اهل بیت النبوة)، من از خاندانی هستم که رسالت و پیغمبری از آن خاندان است (و معدن الرسالة)، من از خاندانی هستم که وحی به آن‌جا نازل شده است (و مهبط الوحی) و جبرئیل (ع) و فرشتگان در خانه ما رفت و آمد داشتند (و مختلف الملائکة).

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: اباعبدالله ‌الحسین(ع) پس از این‌که خودشان را این‌گونه معرفی کردند فرمودند: در مقابل من یزیدی قرار دارد که فردی شراب خوار است (شارب الخمر)، خون‌ها را به ناحق می‌ریزد (قاتل النفس المحترمة)، آشکارا گناه و فسق و فجور می‌کند (معلن بالفسق والفجور) و سپس فرمودند: «مثل من با مثل یزید بیعت نمی‌کند» و این فرموده حضرت تکلیف همه مسلمانان و پیروان حق را تا قیامت روشن کرد و مشخص کرد یزید به جریان انبیاء(ع) و ائمه اطهار(ع) تعلق ندارد و هر کسی سنخیتی با امام(ع) دارد با هر کسی که با یزید هم‌سنخ است، بیعت نخواهد کرد.

محمدصالح مصلح، معاون پژوهشی دانشگاه راه سعادت در بلخ و عضو هیئت علمی دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ در کشور افغانستان، برای شرکت در اولین اجلاس جهانی محبان اهل بیت (ع) به ایران سفر کرده‌ است.