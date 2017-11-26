به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) با حضور زائران و مجاوران امام هشتم(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار می‌‏شود.

وی افزود: ویژ برنامه شب شهادت یازدهمین امام شیعیان یکشنبه ۵ آذر، بعد از نماز مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین الله در رواق امام خمینی(ره) آغاز می شود و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

حسینی بیان کرد: در این برنامه حجت الاسلام والمسلمین شریعتی‏‌تبار در جمع زائران و مجاوران رضوی به بیان سیره و سخنان امام حسن عسکری خواهد پرداخت و در ادامه مداحان خاندان عصمت و طهارت به مرثیه سرایی و سینه زنی می‏‌پردازند.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه روز شهادت امام عسکری(ع) نیز در روز دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ با سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدی در رواق امام خمینی(ره) همراه با پخش صوت در اماکن متبرکه رضوی برگزار می‌‏شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری حلقه‌‏های معرفت، جوانه‌‏های معرفت، سخنرانی در مسجد گوهرشاد و همچنین برگزاری سخنرانی ویژه خواهران از دیگر برنامه‏‌های روز شهادت امام حسن عسکری(ع) است.