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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

رئیس ستاد نیروهای مسلح مطرح کرد؛

نصب ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در نقاط زلزله زده یک ماه و نیم آینده

نصب ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در نقاط زلزله زده یک ماه و نیم آینده

کرمانشاه- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نصب ۱۰هزار و ۵۰۰ کانکس تا ۱.۵ ماه آینده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری  امروز یکشنبه در بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از نصب از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده خبر داد.

وی از فعالیت دستگاه‌های امدادرسان و نیروهای مسلح گفت: مدیریت بحران یکی از موضوعات مهم و با اهمیت بالا در زمان وقوع بلایای طبیعی چون زلزله است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  تصریح کرد: تمام نیروها چون نیروهای امدادی و مسلح از همان ساعات اولیه وقوع زلزله پای کار بودند  و این موضوع باعث شد تلفات و خسارات به حداقل برسد.

وی با اشاره به اسکان موقت زلزله زدگان گفت: تمامی نیروهای نظامی با محوریت قرارگاه خاتم الانبیاء نسبت به تجهیز و نصب کانکس در مناطق زلزله زده اقدام می‌کنند.

سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: تا ۱.۵ ماه آینده ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده نصب خواهد شد و از هفته آینده نیز روزانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کانکس در این مناطق نصب می‌شود. همچنین روزانه بین ۹۰۰ تا هزار سکو در مناطق زلزله زده آماده سازی می‌شود.

کد مطلب 4155402

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    نظرات

    • پگاه GB ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آنوقت که دیگه زمستون تقریبا رفته

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