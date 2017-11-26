نصب ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در نقاط زلزله زده یک ماه و نیم آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری امروز یکشنبه در بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از نصب از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده خبر داد.

وی از فعالیت دستگاه‌های امدادرسان و نیروهای مسلح گفت: مدیریت بحران یکی از موضوعات مهم و با اهمیت بالا در زمان وقوع بلایای طبیعی چون زلزله است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: تمام نیروها چون نیروهای امدادی و مسلح از همان ساعات اولیه وقوع زلزله پای کار بودند و این موضوع باعث شد تلفات و خسارات به حداقل برسد.

وی با اشاره به اسکان موقت زلزله زدگان گفت: تمامی نیروهای نظامی با محوریت قرارگاه خاتم الانبیاء نسبت به تجهیز و نصب کانکس در مناطق زلزله زده اقدام می‌کنند.

سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: تا ۱.۵ ماه آینده ۱۰ هزار و ۵۰۰ کانکس در مناطق زلزله زده نصب خواهد شد و از هفته آینده نیز روزانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کانکس در این مناطق نصب می‌شود. همچنین روزانه بین ۹۰۰ تا هزار سکو در مناطق زلزله زده آماده سازی می‌شود.