بسیج در مبارزه با کفر و شرک لحظه ای تردید نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدرنیا صبح یکشنبه در تجمع بزرگ بسیجیان پاکدشت که به مناسبت هفته بسیج در مصلای امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی بسیج را یادگار امام(ره) دانست و افزود: بسیج در عرصه های مختلف توانسته انقلاب اسلامی را از فتنه‌ها صیانت کند.

وی بسیج را حرکتی عظیم و مردمی در سطح جهانی خواند و ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری اظهار داشت: امروز همه مردم ایران بسیجی هستند و در مسیر تعیین شده برای انقلاب اسلامی گام بر می دارند.

جانشین سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به این که تعداد زیادی از مردم ایران اسلامی در قالب سازمان بسیج مستضعفین سازمان دهی شدند، افزود: هیچ نهادی مثل بسیج مستضعفین این چنین نتوانسته در جهان خوش بدرخشد و بسیج یکی از الطاف باری تعالی است.

وی اظهار داشت: بسیجی در هر جایی که نیاز به حضور وی باشد با کم توقعی و اخلاص حاضر می شود و در صورت لزوم از جان بابرکت خود نیز مایه می‌گذارد.

وی روحیه استکبار ستیزی بسیجیان را از دیگر ویژگی های این تفکر دانست و افزود: بسیج شجره طیبه ای است، که در راه مبارزه با کفر و شرک لحظه ای تردید ندارد.