شهدای مدافع حرم از نسل های دوم و سوم نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری بعد از ظهر یکشنبه در جمع بسیجیان شهرستان ورامین بیان کرد: آنچه که بسیار مهم است و بسیجیان باید آن را خوب بدانند آن است که امام عزیز ما که یاد و نفس او در نظام ما و جهان اسلام هنوز عطر خود را دارد، به درستی متوجه شدند که انقلاب مردمی نیاز به حضور مردم دارند.

وی با بیان اینکه مردم بسیج شدند تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیروز شد و همین مسئله مبدا انقلاب امام خمینی(ره) بود، گفت: امام خمینی(ره) برای پاسداری از این انقلاب به مسئله درستی رسیدند و آن این بود که نقش مردم در این انقلاب باشد و به همین دلیل نیز باید بسیج تشکیل شود.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه زمانی که تاریخ انقلاب را ورق می زنیم میبینیم که بسیج اقدامات بسیار خوبی را داشته است، افزود: اگر حضور پررنگ مردم و همچنین رهبری امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مدظله العالی) نبود نمی توانستیم ۳۸ سال از تمام توطئه ها گذر کنیم.

نصیری تصریح کرد: وقتی می بینیم که در نقاط دیگر جهان این توطئه ها برگزار شده است شاهد هستیم که آن نظام براندازی شده است ولی در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که قائله های مختلفی در این کشور رخ می دهد ولی مشکلی پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه بسیجی تفکری برگرفته از قرآن و اهل بیت و فرهنگ عاشورا دریافت کرده است، افزود: در فرهنگ ولایتمداری و عاشورایی زندگی کردند آن چیزی که قطعاً مهم است بتوانیم به چشم اندازی که پیش بینی کرده ایم برسیم.

فرمانده سپاه حفاظت بیان کرد: در فرهنگ عاشورایی عظت مهمتر است و ذلت معنایی ندارد هر چند که در این مسیر اسارت و شهادت و آسیب دیدن جسمی باشد.

نصیری با بیان اینکه فرهنگ بسیجی در هر جایی ورود پیدا کردن منشا تحول بوده است، گفت: امروز بسیجیان در عرصه‌های مختلف با سربلندی بیرون آمده اند و امروز هر کشوری فرهنگ بسیجی را سرلوحه کار خود قرار داده است توانسته است به پیروزی بسیار خوبی دست پیدا کند.

جبهه مقاومت تروریست های ملعون را شکست داده است

وی اظهار داشت: امرز شاهد هستیم که جبهه مقاومت توانسته است بر آن تروریست های ملعون و خبیثی که توسط استکبار و عیادی منطقه ای آنها چندین بار کشورهای اسلامی را در معرض تعرض قرار دهند، به پیروزی های زیادی دست پیدا کنند.

فرمانده سپاه حفاظت با بیان اینکه تفکر بسیجی هر زمانی که احساس تکلیف کند ورود پیدا خواهد کرد، افزود: شاهد هستیم که تفکر بسیجی در زمینه های مختلف نقش بسزایی داشته است و امروز نیز در عرصه سازندگی نقش مهمی را ایفا می کند.

وی پس از بیان اینکه امروز بسیج در عرصه سازندگی لبیک گوی امام خود می باشد، گفت: در حادثه زلزله اخیر مردم عزیز و بسیجیان شهرستان ها و استان های مختلف در لحظات اولیه ورود پیدا کرده و اقدامات بسیار خوبی را نیز داشته اند.

نصیری ادامه داد: بسیجیان که هر کدام درگیری های خاص خود را در شهرستان های خود دارد در صحنه خدمت رسانی به زلزله زدگان ورود پیدا کردند تا آنها را از سرما نجات دهند.

وی اظهار داشت: در عرصه های علمی، اقتصادی، عبور از تحریم بسیج امروز حرف هایی که در زمان عمل خود را نشان خواهد داد، برای گفتن دارد.

شهدای مدافع حرم از نسل های دوم و سوم نظام هستند

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران خاطر نشان کرد: آن چیزی که بسیار مهم است و در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مشخص بود، این است که اگر ما از تفکر و نعمت بسیج و آن چیزی که برای هر کدام از نقاط کشور دارای برنامه های خاصی هست اگر استفاده کنیم آن زمان است که مناشا خیر و تحول را در کشور احساس خواهیم کرد.

نصیری تصریح کرد: امام ما به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی افتخار خود را در این دیده اند که یک بسیجی هستند و ما این افتخار را داریم که این مدال بر سینه ما نیز می باشد.

وی اظهار داشت: آن چیزی که دشمن برنامه ریزی کرده و آن را پیگیری می کند آن است که نسلی که امام و شهدا را ندیده است را به بیراهه بکشد ولی این اجتماع نشان دهنده آن است که دهه های اول تا سوم انقلاب در این جمع حضور دارند.

فرمانده سپاه حفاظت خاطر نشان کرد: شهدای مدافع حرم نسل های دوم و سوم این نظام هستند که همین مسئله نشان دهنده آن است که گسست بین نسل های اول تا سوم انقلاب به وجود نیامده است.