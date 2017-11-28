جلسه نهایی با برانکو بزودی برگزار می شود/ پرداخت ۲۵ میلیارد بدهی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حمیدرضا گرشاسبی یکی از مدیران باسابقه ورزش کشور است. او کشتی گیر و فوتبالیست بوده ، دارای تحصیلات ورزشی است و سابقه مدیریت در عرصه کلان را نیز در کارنامه دارد. گرشاسبی هفته پیش پس از قبول استعفای علی اکبر طاهری، به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. به این بهانه و به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با حمیدرضا گرشاسبی به باشگاه پرسپولیس رفتیم تا از آخرین اتفاقات و فعالیت های این باشگاه از زبان سرپرست جدید مطلع شویم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این گفت و گو موارد مختلفی را مطرح کرد. حتی فرصتی پیش آمد که دقایقی از حضورش در مستطیل سبز هم صحبت کنیم. او اکنون فرصت خوبی دارد تا تجارب فراوان در عرصه ورزش از هیات های استانی تا اداره تربیت بدنی شهرستان، اداره کل ورزش و جوانان استان های تهران و خوزستان و وزارت ورزش و جوانان و حتی فدراسیون کشتی را برای بهبود اوضاع پرسپولیس به کار گیرد.

هرچند حضور در پرسپولیس می تواند با همه پست هایی که داشته از تفاوت معناداری برخوردار باشد اما حضورش در دوسال و نیم گذشته به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه از او یک مدیر با وجاهت و مورد قبول جامعه ورزش ساخته است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

* حمیدرضا گرشاسبی کیست و چه کارنامه ای دارد؟

- شروع من به عرصه ورزش از کشتی شروع شد. به کشتی علاقه زیادی داشتم از همان عنفوان جوانی روی تشک کشتی رفتم و در مسابقات آموزشگاهی معمولا قهرمانی را بدست می آوردم. به تیم ملی هم رسیدم . بعد از دوران تحصیل هم وارد دانشگاه علوم تربیت بدنی شدم.

*حتما آنجا هم به کشتی ادامه دادید؟

- بله، اما جالب است بدانید من فوتبال هم بازی می کردم و در همان تیم دانشگاه همبازی رضا رجبی، منصور ابراهیم زاده، عبدالعلی چنگیز، یزدخواستی و عباس بنیان هم بودم . آنها در فوتبال برای خودشان نام بزرگی بودند. در همان زمان به تیم ملی فوتبال دانشجویان هم دعوت شدم اما چون باید یک رشته را انتخاب می کردم همان کشتی را ادامه دادم.

* پس بر خلاف تصور شما فوتبالی هم هستید؟

- بله همینطور است. اصلا در زمانی هم که مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم حمایت هایی که برای رونق فوتبال استان و کمک هایی که به تیم های فوتبالمان داشتیم هنوز اهالی آن استان به یاد دارند و وقتی هم وارد هیات مدیره پرسپولیس شدم با شناخت کارم را شروع کردم.

* قبل از اینکه به حضور در پرسپولیس و سوالات مهم آن بخش برسیم سمت هایی که داشتید را به اتفاق مرور کنیم؟

​- در سال ۱۳۶۰ مسئول هیات کشتی اندیمشک بودم. اتفاقا در همان زمان رییس تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان هم شدم و جالب آنکه در آن زمان کشتی هم می گرفتم.

سال ۷۳ به اهواز رفتم و به عنوان معاون ورزش اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان مشغول به کار شدم .سال ۱۳۷۷ به تهران آمدم و اولین مسئولیتم در تهران رییس دبیرستان ورزش بود. دبیرستان ورزش تنها دبیرستان مربوط به سازمان تربیت بدنی بود و قائم مقام تربیت بدنی شمال شرق تهران هم بودم . از سال ۱۳۸۰ هم رییس تربیت بدنی شمیرانات شدم و همزمان به فدراسیون کشتی دعوت شدم و به عنوان دبیر کشتی فرنگی کشور در دوران ریاست محمدرضا طالقانی فعالیت کردم .

سال ۸۴ مسئولیت هیات کشتی استان تهران را به عهده گرفتم و یکسال بعد هم معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان تهران شدم و تا سال ۱۳۸۹ که به اهواز برگشتم و سه سال مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم.

از آذرماه ۱۳۹۲ هم مدیرکل امور استان های وزارت ورزش و جوانان شدم . که این مسئولیت در دوران دکتر محمود گودرزی اتفاق افتاد . شش ماه بعد هم به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب شدم. اسفندماه سال ۹۳ به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران منصوب شدم و در مردادماه ۱۳۹۵ هم مجداد به وزارتخانه برگشتم و در همان پست قبلی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ادامه دادم و با همین پست بازنشسته شدم .

* خب بحث اصلی اینجاست، شما بازنشسته هستید و حکم سرپرستی باشگاه پرسپولیس را گرفتید آیا این موضوع تعارضی با قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد؟

- بله من بازنشسته هستم اما بر اساس همان قانون منع به کارگیری بازنشستگان که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، مدیرانی که در هنگام بازنشستگی مسئولیت داشتند و در حکم کارگزینی آنها هم درج شده است شامل این قانون نمی شوند از طرفی بنده سابقه ایثارگری ۵ سال حضور در جنگ تحمیلی را دارم که ۸ ماه آن به صورت متوالی و با افتخار در جبهه دفاع مقدس بوده است که این دو موضوع استثنای این قانون است.

* حضورتان در هیات مدیره پرسپولیس چطور اتفاق افتاد؟

- پرسپولیس حدود سه سال پیش اصلا وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بودم که از طریق روابط عمومی مطلع شدم که سایت ها خبر عضویت بنده را در هیات مدیره پرسپولیس مطرح کرده اند. همان موقع با دکتر گودرزی تماس گرفتم و ایشان تاکید کرد که باید برای پرسپولیس هم وقت بگذاری و خدا را شکر جمع خوبی در هیات مدیره تشکیل شد و همه بسیج شدیم تا جائیکه با پیشرفت های بسیار خوبی همراه شد. در سال اول استحقاق قهرمانی را داشتیم اما اشتباهات فاحش و مسلم داوری که حتی از ما هم عذر خواهی کردند باعث شد به دلیل تفاضل گل قهرمانی را از دست بدهیم. اما پرسپولیس در سال دوم قهرمانی را با اقتدار برای هواداران پرشمارش به ارمغان آورد و به جرات می گویم اگر مشکل محرومیت ها پیش نمی آمد در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم قطعا فینالیست می شدیم.

* تصورتان از پرسپولیس امسال چیست؟

- نقشه راهمان این است که دو جام قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را برای هواداران به ارمغان آوریم و در صددیم که حضور پرقدرت تر از فصل قبل هم در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم.

* اهداف خوبی است اما شما از دو پنجره نقل و انتقالات محروم شدید؟

- بله درسته و این مشکل بزرگی محسوب می شود اما اولویت اول ما این است که این مشکل را به صورت دوستانه با ریزه اسپور ترکیه حل کنیم. از طرفی وکیل حقوقی قوی به خدمت گرفته ایم که امور را به خوبی پیش ببریم. به آینده امیدواریم.

* موضوع برانکو چه می شود، بسیاری از علاقمندان پرسپولیس نگران وضعیت این مربی هستند؟

- با برانکو جلسات خوبی را داشتیم و به تفاهم اولیه برای ادامه حضورش در پرسپولیس رسیده ایم. در روزهای آینده هم قرار است جلسات نهایی را با ایشان داشته باشیم و تا چند روز دیگر می توانیم خبر خوب و نهایی ماندن آقای برانکو را به هواداران بدهیم.

* در برخی رسانه ها از پیشنهاد تیم ملی ازبکستان به برانکو خبرهایی درج شده بود. پس به نظر شما برانکو ماندنی است؟

- شک نکنید که علاقه برانکو به ایران و پرسپولیس واقعا ستودنی و ارزشمند است. او به تیم و هواداران علاقه دارد. اجازه بدهید روزهای آینده خبر خوب ماندن برانکو را در جلسه نهایی به اطلاع هواداران برسانم .

* از مشکلات پرسپولیس بگوئید از مالیات ها و بدهکاری ها، به نظر شما حل می شود؟

- گام های جدی برای حل مشکلات باشگاه برداشته ایم. این باشگاه در زمانی که آقای طاهری به عنوان مدیرعامل منصوب شد به سوی ساختار سازی رفته و دارای نظم خوبی شده است و دیگر مشکلات گذشته وجود ندارد . مشکلاتی که برگه اظهار نامه مالیاتی پرنشده بود و همین عاملی بر افزایش بدهی های انباشت مالیاتی شد . در شرایطی که باشگاه پرسپولیس اصلا درآمدی نداشته که بخواهد این میزان مالیات بدهد اما خوشبختانه دکتر سلطانی فر در این زمینه مدیریت کرد و با ورود منطقی و اصولی باعث شد که مشکل مالیاتی باشگاه پرسپولیس رو به حل شدن رود. از طرفی در این مدت بیش از ۲۵ میلیارد تومان از بدهی های بدخیم باشگاه را هم تسویه حساب کرده ایم که همین عاملی شد برای برطرف شدن مشکلات حضور در لیگ قهرمانان آسیا.

* چه برنامه ای برای بهبود وضعیت مالی باشگاه دارید؟

- اتفاقا یکی از رویکردهای اصلی ما بحث درآمدزایی است. ساماندهی وضعیت اسپانسرهای پرسپولیس را آغاز کرده ایم تا با درآمدزایی بیشتر بتوانیم در مقابل پرداخت ها و تعهداتمان به موقع عمل کنیم. در قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی هرچند که تا این لحظه با ما همکاری داشته اند اما اگر دیر پرداخت کنیم حق فسخ با آنها است . بنابراین یکی از اولویت های اصلی ما درآمدزایی است تا بتوانیم به تعهداتمان به موقع عمل کنیم.

* نظرتان درباره حق پخش تلویزیونی چیست؟ بالاخره به کجا می انجامد؟

- حق پخش حق فوتبال و باشگاه هاست. همانطور که بخشی از درآمدهای باشگاه های صاحبنام اروپایی از همین حق پخش است اما در ایران متاسفانه به مشکل برخورده است اما امیدواری زیادی وجود دارد اکنون که مجلس شورای اسلامی هم به موضوع ورود کرده است بالاخره به سرانجام خوبی برسیم.

* خصوصی سازی سالهاست مطرح بوده ،شما در این زمینه نظرتان چیست؟

- نظرم مثبت است . اما نه اینکه بدون برنامه پرسپولیس واگذار شود . این انتقال باید مدبرانه باشد تا با وضعیت پایدار ، شرایط باشگاه پرطرفدار پرسپولیس بهبود یابد. الان چون دولتی هستیم نمی توانیم در برخی ابعاد درآمدزایی وارد شویم . آنچه مسلم است با ایجاد ساز و کار مناسب برای انتقال باشگاه پرسپولیس، به نظرم شرایط بهبود می یابد.

* باشگاه پرسپولیس به فکر تیم های پایه نیز هست؟

- واقعا نکته مهمی است . ساماندهی استعدادیابی پرسپولیس را با این هدف انجام می دهیم که پرسپولیس بتواند از دسترنج خود استفاده کند و یقین بدانید در این زمینه هم برنامه ریزی داریم تا شرایط خوبی در فوتبال رده های سنی پایه برای باشگاه پرسپولیس به وجود آید.

* زمانی پرسپولیس به تیمداری در رشته های مختلف رو آورد . البته متاسفانه خاطره تیمداری در رشته کشتی هنوز در اذهان باقی مانده است . در این زمینه رویکردتان چیست؟

- اول اینکه من قبول دارم باشگاه نیستیم و فعلا تیم فوتبال هستیم . آنچه مسلم است دوست داریم به معنای واقعی باشگاه باشیم اما به هیچ وجه زیبنده باشگاه پرسپولیس نیست که در رشته ای ورود کند و اتفاقات چند سال پیش کشتی رخ دهد که اموال باشگاه را مصادره کردند. باید بودجه باشگاه ابتدا افزایش قابل توجهی داشته باشد. فعلا در صدد حل مشکلات هستیم و تیمداری در رشته های دیگر به خاطر اینکه نمی توانیم آنها را حمایت کنیم در اولویت های بعدی قرار دارد. شما تصور کنید اگر ۲۵ میلیارد تومانی که این چند وقت از محل درآمدها صرف پرداخت بدهی ها شد، در اختیار داشتیم چندین رشته را می توانستیم به مجموعه اضافه کنیم و موجب رونق ورزش کشور شویم.

* به عنوان حسن ختام؛ شما از خانواده هنری هستید و فرزند شما آرمان گرشاسبی یکی از خوانندگان خوب ایران است. توضیح مختصری در این خصوص بدهید.

- دو برادر دارم که هر دو در کار هنری موفق هستند. یادش به خیر، آرمان در دوران ابتدایی در مدرسه و در گروه سرود مشارکت داشت و تک خوانی می کرد . اما فکر نمی کردم اینقدر جدی باشد . اما به یکباره متوجه استعداد او در خوانندگی شدم و او را حمایت کردم. آرمان همراه با دوستان قدیمش گروه چارتار را تشکیل دادند و اکنون هم خوشحالم که او در این زمینه موفقیت و محبوبیت خوبی دارد.

* آرمان پرسپولیسی است؟

- بله از نوع دو آتشه