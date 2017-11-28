نیازی به واردات میوه نداریم/سرانه مصرف پسته، ۰.۷کیلوگرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، شکراله حاجی وند گفت: ایران جزو ده کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیا است و بجز چهار میوه گرمسیری، در سایر میوه‌ها مطلقا نیازی به واردات میوه نداریم و باید با افزایش کیفیت بسته‌بندی، میزان صادرات را افزایش دهیم و ارزآوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: برخی میوه‌های سردسیری و خشک شامل پسته، سیب، گلابی، گردو، بادام، فندق، انگور، انواع کشمش، هلو و شلیل، آلو و گوجه، آلوخشک، گیلاس و آلبالو، زردآلو و زردآلو خشک است .

وی درباره اینکه در محصولات پسته،‌ گردو، فندق و بادام چقدر تولید داریم ، اعلام کرد : درباره میزان تولید محصولات یادشده، آمارهای مربوط به سال ۹۵ هنوز کامل استخراج نشده است؛ اما درباره آمارهای سال ۹۴ پسته ۲۶۱ هزار تن، گردو ۲۳۱ هزار تن، بادام ۱۵۹ هزار تن و فندق ۲۳ هزار تن تولید داشته‌ایم؛ در عین حال، سرانه مصرف محصولات یادشده به ترتیب برای پسته ۰.۷ کیلوگرم، گردو ۲.۴ کیلوگرم، بادام ۱.۵ کیلوگرم و فندق ۰.۲۵ کیلوگرم ثبت شده است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد : ضایعات با توجه به نوع محصول متفاوت است و کمترین میزان ضایعات مربوط به میوه‌های خشک است و میزان ضایعات در میوه‌های تازه‌خوری بالاتر است. بیشترین مقدار ضایعات در محصولات باغی مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت است که با اعمال مدیریت صحیح در مراحل تولید تا عرضه محصول و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی میزان ضایعات را به مقدار قابل توجهی می‌توان کاهش داد.

حاجی وند درباره سهم ماشین‌آلات کشاورزی در کاهش ضایعات و قیمت تمام‌شده محصولات هم گفت : استفاده بهینه از ماشین‌آلات و ادوات مخصوص باغی در باغات میوه کشور، علاوه بر کاهش میزان قیمت تمام‌شده میوه و افزایش درآمد باغداران، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی میوه و در نتیجه افزایش ارزآوری و صادرات و اشتغالزایی در کشور می‌شود. متاسفانه درحال حاضر درصد مکانیزاسیون در باغات کشور کمتر از ۵ درصد است که با تخصیص اعتبارات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری، از رشد قابل‌توجهی برخوردار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی هم گفت : به دلیل مزیت نسبی بالا، محصولات باغی عمدتاً دارای بازار مبادلاتی آزاد هستند اما در برخی مواقع دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از زیان باغداران در بازار محصولات تحت حمایت قانون تضمین خرید دخالت و بر مبنای قیمت تضمینی تعیین شده خرید می‌کند.

بسیاری دیگر از محصولات باغی مانند انواع میوه‌ ها، تحت پوشش قانون تضمین خرید نبوده و مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت این دسته از محصولات است. در مورد محصولات باغی تحت پوشش قانون، دولت به عنوان یک خریدار در بازار با اعلام قیمت‌های تضمینی حضور بالقوه دارد و تولیدکنندگان در صورت تمایل می‌توانند محصول خود را به نرخ اعلام شده به دولت بفروشند.

به گفته حاجی وند ؛ معمولا قیمت اغلب محصولات باغی در بازار آزاد بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیازی به دخالت دولت برای خرید ایجاد نشده است، تنها در مورد برخی محصولات مانند خرما و کشمش دولت اقدام به خرید کرده است.

وی افزود : هدف از این موضوع، حمایت از باغداران، جلوگیری از ضرر و زیان و تأمین حداقل معیشت آنها بوده است. اما ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی موجب شده است این قانون در عمل تنها برای محصولات خرما، کشمش و چای کاربرد داشته باشد.

وی گفت: با فناوری‌های نوین باغبانی مثل سیستم کشت متراکم، ارقام تجاری با عملکرد بالا، پایه‌های رویشی و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، هرس فنی و تغذیه و مکانیزه کردن باغات میوه و در نتیجه افزایش عملکرد میوه‌ها، ضمن افزایش چند برابری درآمد باغداران، دیگر نیازی به خرید تضمینی نیست؛در مواقع ضروری، انجام خرید توافقی در محصولات باغی می‌تواند راهگشا باشد.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت : تعیین خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن معیارهای متعدد از جمله قیمت جهانی محصولات و هزینه تمام‌شده آنها و به طور دقیق صورت گیرد تا از زیان باغداران جلوگیری به عمل آید.