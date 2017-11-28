توضیحات دفتر سخنگوی دولت در مورد انتشار یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، درپی انتشار نقل قول ناقص و تحریف شده از نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم اعطای وام بلاعوض به زلزله زدگان در صورت دریافت کانکس، دفتر سخنگوی دولت توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

در این توضیحات آمده است: صرف نظر از اینکه هدف از انتشار این خبر به این صورت قابل تامل است؛ موضوع این است که دولت برای زلزله زدگان چند نوع کمک مالی اعم از کمک مالی بلاعوض و وام بانکی و به چند منظور اعم از بازسازی واحدهای صدمه دیده و احداث و اسکان موقت تمهید کرده است که لازم است رسانه ها با دقت نظر بیشتری این موارد را مورد نظر قرار دهند.

از این رو اصل موضوع این است که دولت برای بازسازی واحدهای مسکونی، ٥ تا ٦میلیون تومان کمک بلاعوض و وام بانکی به زلزله زدگان اعطا می کند که هیچ ارتباطی به اسکان موقت و دریافت یا عدم دریافت کانکس ندارد. آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرده اند مربوط به کمک مالی سه میلیون تومانی بلاعوضی است که برای اسکان موقت در نظر گرفته شده است و طبیعی است خانواده های آسیب دیده از زلزله برای اسکان موقت خود اختیار دارند که یا سه میلیون وجه بلاعوض را دریافت کنند و یا یک کانکس از دولت تحویل بگیرند.

به دیگر معنی اعطای کمک بلاعوض و وام بانکی برای بازسازی واحدهای مسکونی صدمه دیده از زلزله به قوت خود باقی است و کمک سه میلیونی مصوب دولت به هرخانوار زلزله زده برای اسکان موقت نیز یا به صورت نقدی به آنها انجام می شود یا در عوض آن کانکس تحویل می شود. بدیهی است خانواده ها اختیار دارند که یا کانکس بگیرند یا سه میلیون تومان وجه بلاعوض اسکان موقت را، که در آن صورت نحوه مدیریت اسکان موقت برعهده خودشان است.

در ادامه توضیحات دفتر سخنگوی دولت آمده است که سوای از این، همه خانواده های آسیب دیده از زلزله همه کمک های مصوب بلاعوض احداث و بازسازی، وام بانکی بازسازی ، بلاعوض خرید لوازم خانگی و ... را دریافت خواهند کرد و هرگونه خبری مغایر این که در رسانه ها منتشر شده نادرست است.

بدیهی است که کانکس های اهدایی مردمی به زلزله زدگان از این قاعده خارج است.