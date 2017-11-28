مخالفت با درخواست تیم فوتسال گیتی پسند برای بازی در ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند در یکی از مسابقات هفته بیستم لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه در ساوه میهمان تیم شهرداری این شهر است.

از آنجا که علی اصغر حسن زاده بازیکن گیتی پسند برای حضور در مراسم بهترین های فوتسال آسیا امروز عازم تایلند می شود و روز پنجشنبه به بازی گیتی پسند نمی رسد، مسئولان این باشگاه درخواست داشتند تا بازی تیمشان با شهرداری ساوه با یک روز تعویق یعنی روز جمعه برگزار شود ولی با این درخواست مخالفت شده است.

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از آنجا که روز جمعه در سالن شهر ساوه مسابقات لیگ دسته اول برگزار می شود، امکان تعویق مسابقه شهرداری و گیتی پسند نبود.