به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مهناز فتاحی سرپرست اداره کل کانون کرمانشاه با بیان این مطلب گفت: به مناسبت ایام میلاد با سعادت پیامبر اسلام‌(ص) جشن بزرگ وحدت، ویژه کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده با اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری برپا می‌شود.

فتاحی با اشاره به این‌که رسالت کانون پرورش فکری در مناطق زلزله زده، نشاندن لبخند بر لبان کودکان آسیب دیده و کاستن از دردهای مصیبت زدگان است، افزود: آشناسازی کودکان با زندگی حضرت محمد(ص)، اجرای سرود، نمایش خلاق، قصه‌گویی، شعرخوانی، مسابقه، عروسک سازی و... از جمله این برنامه‌ها است.

همچنین اجرای نمایش بر روی کامیونت سیار کانون، از دیگر برنامه‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده‌ی غرب کشور در هفته وحدت اجرا می‌شود.

دعوت از هنرمندان کشور، اجرای موسیقی، دف نوازی، اهدای بسته‌های فرهنگی به کودکان و نوجوانان، از برنامه‌هایی است که برای این جشن پیش‌بینی شده است.