کشف بقایایی از دوران مفرغ تا دوران ساسانی در یک محوطه تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمد جواد جعفری، سرپرست فصل پنجم پژوهشهای باستان شناسی در محوطه تاریخی ریوی، خراسان شمالی با اعلام این خبر ، مهمترین دستاورد این کاوش را آشکار شدن بخشی از یک تالار ستوندار از دوران هخامنشی در بخش جنوبی محوطه تاریخی ریوی دانست.

این باستان شناس افزود: طی پژوهش های باستان شناسی که از سال ۱۳۹۱ در محوطه تاریخی ریوی آغاز شد، باستان شناسان به بقایای استقراری از دوران های مفرغ، آهن، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی دست یافتند.

او درباره اهمیت این محوطه گفت: در یکی از دوران های تاریخی که به نظر می رسد اوایل دوره هخامنشی است وسعت محوطه ریوی به بیش از ۱۱۰ هکتار رسیده است.

به گفته وی، بر اساس این پژوهشها، از دوران اشکانی و ساسانی نیز شواهد معماری و باستان شناسی مختلفی از محوطه ریوی به دست آمد که حاکی از توالی استقراری پس از دوران هخامنشی در این محوطه تاریخی است.

جعفری افزود: در روند مطالعات باستان شناسی فصل پنجم در محوطه تاریخی ریوی علاوه بر ایجاد سه گمانه باستان شناسی در بخشهای مختلف این محوطه، دشت سملقان نیز برای شناسایی محوطه های اقماری مرتبط با محوطه ریوی مورد بررسی و شناسایی باستان شناسی قرار گرفت.

او افزود: همچنین همزمان با گروه باستان شناسی یک گروه مشترک، از متخصصین ژئومورفولوژی دانشگاه برلین و دانشگاه یزد به مطالعه محوطه ریوی و بستر جغرافیایی آن پرداختند.

ایجاد سایت موزه فضای باز

این باستان شناس با اشاره به برگزاری جلسات مختلفی با مسئولین، مالکین و اهالی منطقه در روند مطالعات فصل پنجم گفت: در این جلسات ضمن معرفی پتانسیل های علمی و گردشگری محوطه ریوی، زمینه فکری لازم در زمینه زیرساخت های گردشگری و ایجاد سایت موزه فضای باز در محوطه تاریخی ریوی با همکاری مردم منطقه فراهم شد.

جعفری با اشاره به این که پژوهش های باستان شناسی محوطه تاریخی ریوی به صورت مشترک بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و موسسه باستان شناسی آلمان از سال ۱۳۹۴ و با حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور آغاز شده است، گفت: با توجه به اهمیت علمی و گردشگری این اثر تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با همکاری موسسه باستان شناسی آلمان، برنامه منظمی را تحت عنوان پروژه باستان شناسی ریوی برای کاوش و پژوهش های باستان شناسی در محوطه تاریخی ریوی برنامه ریزی کرده است.

او با توجه به شواهد باستان شناختی، ریوی را یکی از مهمترین محوطه های دوران تاریخی شمال شرق کشور دانست و گفت: پژوهشهای باستان شناسی هدفمند در این محوطه تاریخی می تواند باعث ارتقاء شناخت ما از هویت تاریخی منطقه و رشد صنعت گردشگری در استان خراسان شمالی شود.