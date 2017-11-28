باید به دنبال هماهنگ کردن نهادهای فرهنگی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع چالش های پیاده سازی نظام نوآوری فرهنگی در کشور با حضور علی زارعی نجف دری عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و معصومه حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه زارعی نجف دری ایده پردازی را به عنوان یکی از سطوح نظام نوآوری برشمرد و گفت: ایجاد ساختار، ابتکار و خلاقیت، تولید، توزیع و سطح بهره وری و بهره برداری از دیگر سطوح نظام ایده پردازی است که باید به ترتیب اولویت وارد این حوزه ها شویم.

وی افزود: نباید به دنبال یکپارچه سازی دستگاه های فرهنگی باشیم البته این موضوع یک آرمان بزرگی است اما با توجه به تنوع در نگاه ها و ایده های حوزه فرهنگ هماهنگ شدن در دهه های اخیر امکان پذیر نیست.در واقع ما باید به دنبال هماهنگ کردن این نهادها باشیم.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان با بیان اینکه کارهای فرهنگی انجام شده در تراز ارزش های والای انقلاب اسلامی نیست، گفت: کارهای خوبی انجام شده است اما آنچه که دغدغه اصلی فرهنگ دوستان جامعه است انجام نشده است و راه بسیاری مانده است.

در ادامه این برنامه حکیمیان گفت: در حوزه تولید محصولات فرهنگی، محتوا و افراد تولیدکننده از شخصی که بودجه را دراختیار کار قرار می دهد تا فردی که ایده را به محصول تبدیل می کند، باید به صورت دقیق مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: در چهار دهه پس از انقلاب به رغم اشکالات بسیاری که به خاطر کم توجهی و بی توجهی به دو مقوله ذکر شده در حوزه های مختلف و متنوع فرهنگ وجود دارد ، میتوان گفت محصولات فاخر فرهنگی داشته ایم که فراتر از مرزهای کشور رفته اند و چهره درخشان ایران را به دنیا نشان داده است.

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور با ابراز تاسف از رها کردن نخبگان حوزه فرهنگ و هنر علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر پشتیبانی از این طیف، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ساختاری طراحی کند که هنرمندان پشتوانه داشنه باشند تا هنرمندان از سر ناچاری به دشمنان این کشور متوسل نشوند.

حکیمیان در پایان گفت: برای تولید محصولات فرهنگی در هر کشوری باید مبانی خاصی تعریف شود که با هویت و اعتقادات کشور مطابق باشد.اینکه در سال های اخیر محصولاتی تولید شده که ریشه در فرهنگ متمدن و دین متعالی کشور نداشته است عدم تعریف ساختار و مبانی مشخص است. باید نسلی را تربیت کنیم که به داشته های فرهنگی خود مفتخر باشد و به آنچه که دارد نگاه تحقیرآمیز نداشته باشد و محصولات وارداتی و بی ریشه را از زندگی خود دور کند.