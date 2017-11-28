برنامه رپرتوار گروه تئاتر عروسکی «آران» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام زمان رپرتوار گروه تئاتر عروسکی «آران»، پیش فروش بلیت های هر اجرا از روز سه شنبه مورخ ۷ آذر اعلام شد. این گروه به انگیزه توسعه و تعمیق اپرای ملی، تمرکز روی ادبیات کلاسیک و شاعران نامدار ایرانی و بهره‌گیری از سنت‌های آوازی و موسیقی ملی، به‌کارگیری هنر نمایش عروسکی و هم‌افزایی این هنر با زبان سینما و تئاتر و ارتقای مقام این هنر تشکیل شده است.

از دیگر اهداف این گروه باید به پدید آوردن گروه مخاطبان و تکرار آثار تحت عنوان «رپرتوار» و زنده نگاه داشتن همه آثار از طریق اجرای تناوبی که هم فرصت دوباره دیدن آن‌ها را میسر کند و هم برای نسلی که از ابتدا با آثار این گروه آشنا نبوده‌اند فرصت آشنایی با پدیده اپرای عروسکی و اپرای ملی را فراهم کند، اشاره کرد.

برنامه اپراهای عروسکی گروه «آران» که قرار است از ۱۲ آذر الی ۱۸ اسفند در تالار فردوسی روی صحنه برود، به شرح ذیل است:

«اپرای عروسکی مولوی» از ۱۲ آذر الی ۱ دی

«اپرای عروسکی سعدی» از ۱۰ دی الی ۲۲ دی

«اپرای عروسکی خیام» از ۱ بهمن الی ۱۳ بهمن

«اپرای عروسکی مکبث» از ۲۳ بهمن الی ۴ اسفند

«اپرای عروسکی لیلی و مجنون» از ۸ الی ۱۸ اسفند