به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، پرویز فتاح به همراه جمعی از مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) سراسر کشور با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

این استاد سطوح عالی حوزه در این دیدار اظهار داشت: کمک به محرومان یک امر عاطفی و انسانی است و همه مردم جهان با هر عقیده و دینی این کار را انجام می‌دهند، اما یک فرق جوهری بین ما و آنها در موضوع کمک به دیگران وجود دارد.

وی ادامه داد: آنکه امام(ره) و انقلاب به وجود آورد چیزی فراتر از کمک کردن به فقیر است؛ طبق بیان حضرت امیر علیه السلام باید گردن فقر را زد! باید توانایی تولید و اشتغال داشته باشیم؛ این، کمیته امداد امام خمینی(ره) است و این مهم به پشتوانه بانکداری اسلامی محقق می شود.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: مزدوری در اسلام مکروه هست، باید افراد برای خود کار کرده و با عزت و کرامت، کار و خود را اداره کنند، تنها سیر کردن افراد در اسلام مسئله نیست بلکه مسئله «اکرام» افراد در اسلام مطرح است.

وی با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم ابراز داشت: هرگز در قرآن از ندار به فاقد یاد نشده است! تعبیر قران کریم «فقیر» است؛ از منظر قرآن «فقیر» کسی است که ستون فقراتش شکسته است به عبارت دیگر ملتی که اقتصاد پویا و مانا ندارد و جیب و کیفش خالی است، ستون فقراتش شکسته است.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: به این ترتیب ما داریم با دست خود عضو کمیته امداد تربیت می‌کنیم! کشوری که دانشگاهش تنها پشت میز نشین تربیت کند، این کشور به سمت فقر در حال حرکت است، خروجی دانشگاه باید وارد صنعت و کشاورزی و تولید شود، پشت میز نشینی مشکلی را از کشور حل نمی‌کند.

وی با اشاره به حضور پررنگ مردم در کمک به حادثه دیدگان زلزله اخیر در کشور خاطرنشان کرد: ما اگر اختلاس، نجومی و ربا نداشته باشیم، مردم، مردم خوبی هستند و نشان دادند که کشور را خواهند ساخت، لذا ما باید با فقر مبارزه کنیم که کاری عقلی است و به کارهای عاطفی صرف بسنده نکینم.

آیت الله جوادی آملی افزود: طبق فرمایش قرآن کریم، بهره انفاق کننده بیش از کسی است که انفاق را دریافت می‌کند، آیه ۲۶۵ سوره بقره در خصوص زکات دهنده می‌فرماید، زکات دهنده در حقیقت ریشه خود را محکم و تثبیت می‌کند یعنی به پای ریشه خود آب می‌ریزد؛ «وَ مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ »، ثواب بردن امر دیگری است اما مهمترین مسئله «تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است، کسی که انفاق می‌کند جایگاه خود را تثبیت می‌کند.

وی ادامه داد: این کشور این ثابت و محکم بودن را لازم دارد، این فرق بین کمیته امداد اسلامی و کمیته امداد غیر اسلامی است! کمیته امداد اسلامی به دنبال «تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است که موضوعی است عقلی، اما کمیته امداد غیر اسلامی تنها به دنبال همان بعد عاطفی کار است.

این مفسر قرآن کریم با تاکید بر حفظ آبروی مومن در اسلام بیان داشت: ما در حفظ آبروی مردم، امین الله هستیم، و آبروی انسان، امانت الهی است، آبرو و اعتماد به کمیته امداد باید حفظ شود و در سایه این اعتماد به مجموعه شما، قرض الحسنه نیز باید تقویت گردد، مردم شما را امین پول خود می‌دانند اگر خدای نکرده یک نفر از شما آلوده باشد، این آبرو و اعتماد لطمه خواهد خود و جبران آن دشوار خواهد بود.