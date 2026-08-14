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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

اعلام اسامی کرم‌های غیرمجاز مرطوب‌کننده و آبرسان پوست

اعلام اسامی کرم‌های غیرمجاز مرطوب‌کننده و آبرسان پوست

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از کرم‌های مرطوب‌کننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، برای آگاهی مصرف‌کنندگان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در ادامه پایش بازار فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، تعدادی از کرم‌های مرطوب‌کننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

کرم‌های مرطوب‌کننده و آبرسان پوست

▫️ GOLDEN CLEAR

کرم آبرسان پوست

▫️ MAX LADY

کرم مرطوب‌کننده

▫️ RAKO

Moisturising Cream

▫️ BODY BOOM

Cream

▫️ BIOAQUA

کرم آبرسان

Essence Cream

▫️ ONE SPRING

Pink Moisture Gel

▫️ BELLE JARDIN

Moisturizing Aloe Face Cream

کرم مرطوب‌کننده با رایحه خیار

▫️ SADOER

فرآورده‌های یادشده به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیستند.

از شهروندان درخواست می‌شود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده آن‌ها در سطح عرضه، مراتب را به معاونت‌های غذا و دارو یا سامانه‌های نظارتی سازمان گزارش کنند.

کد مطلب 6916077
حبیب احسنی پور

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