به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در ادامه پایش بازار فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، تعدادی از کرمهای مرطوبکننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
کرمهای مرطوبکننده و آبرسان پوست
▫️ GOLDEN CLEAR
کرم آبرسان پوست
▫️ MAX LADY
کرم مرطوبکننده
▫️ RAKO
Moisturising Cream
▫️ BODY BOOM
Cream
▫️ BIOAQUA
کرم آبرسان
Essence Cream
▫️ ONE SPRING
Pink Moisture Gel
▫️ BELLE JARDIN
Moisturizing Aloe Face Cream
کرم مرطوبکننده با رایحه خیار
▫️ SADOER
فرآوردههای یادشده به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیستند.
از شهروندان درخواست میشود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده آنها در سطح عرضه، مراتب را به معاونتهای غذا و دارو یا سامانههای نظارتی سازمان گزارش کنند.
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