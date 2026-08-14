به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در ادامه پایش بازار فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، تعدادی از کرم‌های مرطوب‌کننده، آبرسان و محصولات مراقبت روزانه پوست به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

کرم‌های مرطوب‌کننده و آبرسان پوست

▫️ GOLDEN CLEAR

کرم آبرسان پوست

▫️ MAX LADY

کرم مرطوب‌کننده

▫️ RAKO

Moisturising Cream

▫️ BODY BOOM

Cream

▫️ BIOAQUA

کرم آبرسان

Essence Cream

▫️ ONE SPRING

Pink Moisture Gel

▫️ BELLE JARDIN

Moisturizing Aloe Face Cream

کرم مرطوب‌کننده با رایحه خیار

▫️ SADOER

فرآورده‌های یادشده به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و نامشخص بودن منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه، مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیستند.

از شهروندان درخواست می‌شود این محصولات را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده آن‌ها در سطح عرضه، مراتب را به معاونت‌های غذا و دارو یا سامانه‌های نظارتی سازمان گزارش کنند.