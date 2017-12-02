روحانی فرا رسیدن روز ملی رومانی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهوری اسلامی ایران در پیامی به «کلائوس یوهانیس» رییس جمهوری رومانی، روز ملی این کشور را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای کلائوس یوهانیس

رییس جمهوری رومانی

فرا رسیدن روز ملی جمهوری رومانی را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در سایه مساعی و همکاری مشترک و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شاهد رشد و توسعه روابط دو کشور در تمامی عرصه‌های دوجانبه و بین‌المللی باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و بهروزی مردم رومانی را آرزومندم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»