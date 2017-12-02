مدیر بخش مستند شبکه «زد دی اف» آلمان در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، آندره‌اس ایولز در سال ۱۹۶۹ در مونستر Muenster وستفالن آلمان متولد شده و در دانشگاه کلن و لس‌آنجلس تحصیل کرده است. ایولز طی ۲۵ سال فیلمسازی به ۱۰۰ کشور دنیا سفر کرده و بیش از ۲۰۰ فیلم مستند ساخته است که برخی از آنها جوایز جهانی دریافت کرده‌اند.

تمرکز اصلی حرفه‌ی فیلمسازی او، حفاظت از طبیعت و محیط زیست است. موضوع اکثر فیلم‌های این مستندساز آلمانی هم حیات وحش، کشورهای شگفت‌انگیز، مردم و طبیعت بوده است.

آندره‌اس ایولز از سال ۲۰۰۱ برای شبکه ZDF آلمان کار می‌کند و هم‌اینک مدیر بخش مستند این شبکه معتبر است.

ZDF کلمه مخفف به معنای تلویزیون دوم آلمان است که یک کانال تلویزیونی عمومی این کشور محسوب می‌شود و پخش برنامه‌های آن برای اولین بار از سال ۱۹۶۳ آغاز شد. دفتر مرکزی شبکه ZDF در شهر «ماینتس» و «ویسبادن» آلمان است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار خواهد کرد.