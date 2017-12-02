به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالگرد انتشار دومین نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی، انتشارات نهضت‌ نرم‌افزاری وابسته به مؤسسه انقلاب اسلامی کتاب مجموعه مقالاتی را در تبیین محورهای این نامه‌ها منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.

این کتاب که با کوشش روح‌الامین سعیدی و حسین شهسواری گردآوری و تنظیم شده، ‌ مجموعه­ ای مشتمل بر هجده مقالة علمی به قلم اساتید دانشگاه و پژوهشگران برجسته عرصه علوم سیاسی و روابط بین­ الملل و علوم اسلامی است و در دو بخش به بررسی و تبیین نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا و ارزیابی اثرات آن می­پردازد.

مقالات بخش نخست کتاب که غالباً با رویکرد سیاسی و روابط بین ­المللی نگاشته شده ­اند، اصل نامه رهبر انقلاب را در کانون توجه قرار داده­ اند و می­ کوشند به جایگاه و نقش این نامه در بستر متحول نظام جهانی و در ارتباط با تحولات جریان ساز دوران معاصر بنگرند.

مقالات بخش دوم نیز هرچند ممکن است ظاهراً اشاره مستقیمی به متن نامه نداشته باشند، لکن هرکدام یکی از محورها و موضوعات مطرح شده در نامه را مدنظر داشته و به بحث پیرامون آن پرداخته ­اند.

محتوای نامه‌های رهبر معظم انقلاب علی­ رغم حجم کم آن شامل موضوعات مهم و درخور توجهی ازجمله غرب­ شناسی انتقادی، سیاست دیگرسازی و دیگرهراسی ابرقدرت ­ها، نحوه شکل­ گیری وجدان و آگاهی عمومی در غرب، نقش رسانه ­ها در هدایت هدفمند افکار عمومی از طریق تصویرسازی ­های غلط درباره اسلام، دعوت به کسب برداشت و تصویر صحیحی از اسلام یا دعوت به مطالعه اسلام با رجوع به منابع اصیل آن یعنی قرآن و سنت بود.

در کتاب «روزنه‌ای به آگاهی» محتوای نامه رهبر انقلاب به محورهای خرد برای نگارش مقالات علمی تقسیم شده و هر محور یا موضوع را یکی از اساتید و پژوهشگران دستمایه نگارش مقاله علمی کرده است.