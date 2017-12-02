حضور ۲ فیلم از ایران در جشنواره فیلم دوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «آذر» به کارگردانی محمد حمزه‌ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی در جشنواره جهانی فیلم دوبی به نمایش در می‌آید.

این فیلم به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی پیش از این در جشنواره جهانی فیلم ونکوور و نمایش مجدد فیلم‌های برگزیده آن رویداد سینمایی حضور یافته و در جشنواره فیلم‌های ایرانی در دالاس با نام «شید» برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن و در جشنواره فیلم‌های ایرانی در تورنتو با نام «سینه ایران» برنده جایزه بهترین بازیگر زن شده است.

در چهاردهمین جشنواره جهانی فیلم دوبی که از ۱۵ تا ۲۲ آذر سال جاری در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، فیلم «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی نیز حضور دارد.