دبیر هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرهاد معارفی نائب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل با حفظ سمت، به عنوان دبیر هیات مدیره این شرکت منصوب شد.

در این حکم با توجه به موافقت هیات مدیره شرکت ارتباطات، ضرورت تکالیف مقرر ، اعمال و رعایت اصول راهبردی این شرکت تاکید شده است.

در متن این حکم آمده است:

سازماندهی جلسات ، تنظیم و بازبینی صورتجلسات هیأت مدیره به منظور اطمینان از انطباق با مفاد ماده ۲۱ اساسنامه ،ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت مدیره ، تعامل و هماهنگی لازم با دفتر امور مجامع شرکت ها در وزارت متبوع به منظور طرح مصوبات هیأت مدیره ، بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه شرکت و نیز ابلاغ تصمیمات هیأت مدیره که به تأیید و تنفیذ مجمع عمومی رسانیده شده است به حوزه های ذیربط شرکت و نظارت بر حسن اجرای آن و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام ، از جمله وظایف اصلی در این حکم است.

عیسی زاده دارای فوق لیسانس مدیریت استراتژیک و دانشجوی دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه است.