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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

دبیر هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

دبیر هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

با حکم نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، حسنعلی عیسی زاده دبیر هیات مدیره این شرکت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرهاد معارفی نائب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل با حفظ سمت، به عنوان دبیر هیات مدیره این شرکت منصوب شد.

در این حکم با توجه به موافقت هیات مدیره شرکت ارتباطات، ضرورت تکالیف مقرر ، اعمال و رعایت اصول راهبردی این شرکت تاکید شده است.

در متن این حکم آمده است:

سازماندهی جلسات ، تنظیم و بازبینی صورتجلسات هیأت مدیره به منظور اطمینان از انطباق با مفاد ماده ۲۱ اساسنامه ،ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت مدیره ، تعامل و هماهنگی لازم با دفتر امور مجامع شرکت ها در وزارت متبوع به منظور طرح مصوبات هیأت مدیره ، بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه شرکت و نیز ابلاغ تصمیمات هیأت مدیره که به تأیید و تنفیذ مجمع عمومی رسانیده شده است به حوزه های ذیربط شرکت و نظارت بر حسن اجرای آن و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام ، از جمله وظایف اصلی در این حکم است.

عیسی زاده دارای فوق لیسانس مدیریت استراتژیک و دانشجوی دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه است.

کد مطلب 4160835

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