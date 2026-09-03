آمریکا با حمایت اسرائیل جنایت خود را در سیریک تکرار کرد

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله اخیر آمریکا به مدرسه میناب و مجلس عروسی در سیریک، اظهار داشت: این جنایت‌ها نشان از ضعف و ناتوانی دشمن در مواجهه با نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و آنها به دلیل عدم توانایی در رویارویی با ارتش و سپاه، به سمت اهداف غیرنظامی کشیده می‌شوند.

وی افزود: مردم ایران و حتی مردم جهان، جنایت آمریکا در مدرسه میناب را هرگز فراموش نخواهند کرد و حمله شب گذشته به عروسی در جنوب کشور نیز بار دیگر چهره واقعی استکبار را به جهانیان نشان داد و این اقدامات جنایتکارانه، با حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد که مردم عزیز و بزرگوار ایران، امشب و شب‌های آینده، با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل اعلام خواهند کرد و این حضور، پیام روشنی برای دشمنان دارد که ملت ایران همچنان در برابر ظلم و ستم ایستاده است.

چراغی‌پور در پایان با تأکید بر اینکه این جنایت‌ها نه تنها مردم را از آرمان‌هایشان دور نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای دفاع از کیان کشور بیشتر می‌سازد، گفت: ملت ایران با وحدت و همدلی خود، پاسخ کوبنده‌ای به این جنایت‌ها خواهد داد و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام خواهد گذاشت.