به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی گفت: همزمان با اجرای رزمایش «توکاد ۱۴۰۵» در سراسر کشور، این رزمایش با حضور مسئولان شهرستان کازرون و به همت حوزه بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده کازرون در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

وی ادامه داد: حاضران در این برنامه ضمن بازدید از روند آماده‌سازی بسته‌های نوشت‌افزار، در جریان جزئیات و مراحل اجرای این رزمایش قرار گرفتند.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب این رزمایش افزود: ۱۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی سفارش داده شده که ارزش هر بسته بیش از دو میلیون تومان است.

حیاتی تصریح کرد: بسته‌های تهیه‌شده متناسب با نیاز دانش‌آموزان در مقاطع اول تا سوم، چهارم تا ششم ابتدایی و همچنین هفتم تا دوازدهم تحصیلی طراحی و آماده‌سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌ها شامل انواع دفتر، لوازم‌التحریر، ابزارهای هندسی، جامدادی، جانماز جیبی و کیف است که در قالب رزمایش «توکاد ۱۴۰۵» در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.