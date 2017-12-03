هفته وحدت نقطه عطفی برای ایجاد بصیرت دینی در بین احاد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مبلغان با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) گفت: در اوائل پیروزی انقلاب یکی از حربه هایی که دشمنان برای تفرقه افکنی از آن بهره گرفتند برجسته سازی اختلافات مذهبی میان اهل سنت و شیعیان بود که با تدبیر هوشمندانه امام خمینی (ره) مبنی بر نامگذاری ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به نام هفته وحدت در همدلی مسلمانان این توطئه خنثی شد.

حجت‌الاسلام جمشیدی هفته وحدت را نقطه عطفی درراستای ایجاد بصیرت دینی در بین احاد مردم خواند و افزود: ‌هفته وحدت با ایجاد انسجام و یکپارچگی بین امت اسلامی، نقطه عطفی در بین آحاد مردم جامعه در ایجاد بصیرت دینی و رشد و شکوفایی اندیشه‌های سیاسی برگرفته از فرهنگ قرآنی است.

وی با تاکید بر در عمل کنار یکدیگر قرار گرفتن علمای شیعه و سنی به واسطه تبیین دقیق‌تر مسائل اشتراکی از جمله قرآن کریم، نبوت و معاد و پرهیز از طرح مباحث اختلاف بر انگیز، ‌ عنوان کرد: آنچه در شرایط کنونی مد نظر قرآن قرار دارد وحدت عملی است که در این میان نقش علمای شیعه و سنی مهم و راهبری است.

حجت‌الاسلام جمشیدی افزود: اگر چه این توطئه ها اکنون تکراری شده اما دشمنان اسلام هنوز از آن برای تفرقه افکنی بهره می برند.

وی اظهار داشت: طی چند سال اخیر دشمنان با ایجاد رخنه در تفکرات شیعی و شبهه افکنی در فلسفه و فرهنگ مهدویت سعی در مخدوش سازی این رکن رکین دارند که سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد جلوگیری از خرافه گرایی و سایر انحرافات داخلی با تبلیغات سوء در خارج نیز مقابله کرده است.

حجت‌الاسلام جمشیدی در ادامه با اشاره به هفته وحدت یادآور شد: به منظور بزرگداشت این هفته اجرای برنامه هایی وحدت بخش و تبیین مشترکات دینی میان مسلمانان امری ضروری است و به همین منظور اداره تبلیغات اسلامی برنامه هایی در سطح شهرستان با همکاری هیئت های مذهبی و روحانیون طرح هجرت و مستقر برگزار می‌کند.

حجت‌الاسلام جمشیدی اعزام ۶۰ نفر مبلغ و مبلغه، برگزاری گفتمان دینی در مدارس، برگزاری مراسم جشن و نشستها و سخنرانی ها با موضوع هفته وحدت در مساجد شهری و روستایی این شهرستان را از جمله برنامه های این اداره در این شهرستان بیان کرد.