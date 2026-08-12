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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) در «دیر» برگزار شد

مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) در «دیر» برگزار شد

بوشهر- مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) از راه دور در شهر دیّر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدصادق موسوی صبح چهارشنبه در مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) از راه دور در شهر دیّر با اشاره به سختی‌ها و فشارهای واردشده بر مسلمانان در صدر اسلام اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) و یاران ایشان برای حفظ دین و گسترش اسلام، سال‌ها محاصره اقتصادی، شکنجه، هجرت، جنگ و اتهام‌افکنی دشمنان را با صبر و استقامت پشت سر گذاشتند.

مبلغ اعزامی از قم افزود: مسلمانان در دوران محاصره اقتصادی در شعب ابی‌طالب، سختی‌های فراوانی را تحمل کردند؛ اما از آرمان‌های دینی خود عقب‌نشینی نکردند. پس از هجرت به مدینه نیز دشمنان با تحمیل جنگ و محاصره نظامی تلاش کردند مانع اجرای آموزه‌های قرآن و تشکیل جامعه اسلامی شوند.

وی با رد شبهه تحمیلی‌بودن اسلام بر ملت ایران گفت: ایرانیان اسلام را با شناخت و باور عمیق پذیرفتند و در طول تاریخ، بزرگ‌ترین مفسران قرآن، مورخان، ادیبان و دانشمندان جهان اسلام از میان ایرانیان برخاستند. شخصیت‌هایی همچون ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، طبری و رازی نقش برجسته‌ای در تبیین و گسترش فرهنگ اسلامی داشتند.

موسوی با اشاره به جایگاه سلمان فارسی در تاریخ اسلام تصریح کرد: سلمان از روی ایمان و معرفت، اسلام را پذیرفت و به دلیل عمق باور و صلابت اعتقادی، مورد اعتماد پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت. نسبت‌دادن خیانت و نفوذ به چنین شخصیتی، بخشی از جریان شبهه‌افکنی علیه اسلام و هویت دینی ملت ایران است.

مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) در «دیر» برگزار شد

وی با اشاره به جنگ اخیر آمریکا علیه ایران ادامه داد: ملت ایران آغازگر تجاوز به هیچ کشوری نبوده است؛ بلکه همواره در برابر تهدید و تجاوز دشمنان از استقلال، امنیت، عزت و منافع ملی خود دفاع کرده است. در چنین شرایطی، تضعیف روحیه مقاومت و دعوت به تسلیم در برابر دشمن، اقدامی نادرست و موجب تقویت جبهه دشمن خواهد بود.

موسوی با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های اسلامی گفت: رحمت پیامبر(ص) به معنای چشم‌پوشی از تعرض به کیان اسلام، انقلاب و امنیت جامعه نیست. میان مسائل شخصی و حقوق عمومی تفاوت وجود دارد؛ در مسائل شخصی گذشت ارزشمند است، اما در برابر تعرض به احکام الهی، عدالت، امنیت و مصالح عمومی، مسئولان و مردم باید قاطعانه ایستادگی کنند.

مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) در «دیر» برگزار شد

این مبلغ دین اظهار داشت: نیروهای امنیتی و حافظان آرامش مردم برای تأمین امنیت کشور جان خود را سپر می‌کنند و برخورد خشونت‌آمیز با آنان، آتش‌زدن اموال عمومی و ایجاد ناامنی، اقدامی در مسیر منافع دشمنان است. مقابله با این جریان‌ها باید با حفظ قانون و قاطعیت انجام شود.

وی با اشاره به حدیث ثقلین خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) در واپسین سفارش‌های خود، قرآن و اهل‌بیت(ع) را دو امانت گران‌بهای امت معرفی کردند. جامعه اسلامی برای حفظ انسجام و استحکام خود باید به این دو اصل پایبند باشد.

مراسم قرائت زیارت پیامبر اعظم(ص) در «دیر» برگزار شد

وی افزود: قانون‌مداری و اطاعت از رهبری دو عامل مهم در استحکام نظام اسلامی هستند. همه قوا، مسئولان و مردم موظف‌اند قانون را رعایت کنند و در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند؛ زیرا تضعیف هر یک از این اصول، موجب آسیب‌پذیری نظام و جامعه خواهد شد.

در این مراسم زیارت پیامبر از بعید توسط حجت الاسلام صادقی قرائت شد.

کد مطلب 6914882

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