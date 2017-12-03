به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته وقوع یک آتش سوزی مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال شائبه آتش سوزی در فدراسیون را ایجاد کرد و خیلی ها نیز این اتفاق را بی ارتباط به حادثه مشابهی که چند روز قبل مقابل باشگاه پرسپولیس و مقابل دفتر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ورزشی روی داد، ندانستند.

در این رابطه پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد آتش سوزی مربوط به آتش گرفتن یک حلقه لاستیک خودرو مربوط به اتومبیل یکی از ساکنان ساختمان کناری فدراسیون فوتبال بود که این حریق خیلی زود مهار شد و ارتباطی با فدراسیون فوتبال نداشت.