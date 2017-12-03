خانه های چوبی متحرک همیشه نورگیر از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت انگلیسی خانه های تخم مرغی شکل موسوم به Escape Pod طراحی کرده که اقامتگاه هایی کوچک و چند منظوره برای نصب سریع در حیاط خلوت یا باغ یا دیگر فضاهای باز محسوب می شوند.

جهت قرارگیری این خانه ها به سرعت و بدون دشواری خاصی قابل تغییر است و لذا در زمان حضور در آنها همیشه می توان از نور خورشید بهره مند بود یا در صورت گرمای بیش از حد این خانه ها را در جهت سایه قرار داد.

خانه های یادشده از چوب بلوط ساخته شده اند و برای زیباسازی از پوشش سدر در آنها استفاده شده است. طراحی داخلی این خانه ها نیز منعطف است تا قابل تبدیل به فضای حرفه ای کار، محل استراحت و غیره باشند.

وسایل گرمایشی و سرمایشی هم در این خانه ها قابل نصب است و در مجموع تا حداکثر ۱۰ نفر را می توان بدون مشکل خاصی در خانه های یادشده اسکان داد.

عایق بندی سطح و کف از جمله دیگر مزایای خانه های یادشده است. همچنین پنجره های خمیده بر اساس تمایل و تصمیم خریدار به صورت افقی یا عمودی نصب می شوند. تغییر محل نصب پنجره ها بعد از خرید این خانه ها با استفاده از ابزار نجاری ساده ممکن است. قیمت هر یک از این خانه ها که خرید آنها به زودی امکان پذیر می شود، حدود ۲۶۷۰۰ دلار خواهد بود.